Chaque jour nous ferons le point sur les qualifiés et les éliminés dans les tableaux masculin et féminin du prestigieux tournoi londonien. Et bien sûr, il y aura un récapitulatif des performances belges de la journée.

LES BELGES

Mertens sauvée par la nuit alors qu'elle est mal embarquée contre Udvardy

Elise Mertens (N.24) a vu son match du 2e tour du simple au tournoi de Wimbledon, le troisième levée du Grand Chelem de tennis être interrompu par l'obscurité mercredi soir sur le gazon londonien.

La numéro 1 belge, 26 ans, 31e mondiale, et la Hongroise Panna Udvardy, 23 ans, 100e au classement WTA, étaient à égalité un set partout. Udvardy avait gagné le premier 3-6, Mertens le deuxième 7-6 (7/5) non sans avoir sauvé deux balles de match à 5-6.

Mertens tentera de se qualifier ce jeudi, mais elle avait dû sauver des balles de match avant la tombée de la nuit à Londres. © iStock

Greet Minnen s'offre la 10e joueuse mondiale

Greet Minnen a passé le premier tour à Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, mercredi sur le gazon londonien. La joueuse de 24 ans, 88e mondiale, a battu l'Espagnole Garbine Muguruza, 28 ans, 10e mondiale, tête de série N.9, lauréate en 2017 et finaliste en 2015. Elle a remporté le match en deux manches: 6-4, 6-0.

La rencontre s'est déroulée en deux temps. Entamée mardi, la partie avait été interrompue par l'obscurité alors que la Campinoise avait remporté le premier set 6 jeux à 4. Greet Minnen avait été sortie au premier tour l'an dernier pour son premier Wimbledon. Elle disputera également le double.

Associée à la Hongroise Anna Bondar (WTA 72 double), 25 ans, Greet Minnen, 50e mondiale en double, sera opposée au premier tour à Elise Mertens, numéro 1 mondiale, 26 ans, qui fait la paire avec la Chinoise Shuai Zhang (WTA 4), 33 ans, pour former la tête de série N.1.

Goffin retrouvera Casper Ruud, le dernier finaliste de Roland-Garros au troisième tour

David Goffin a aisément passé le cap du deuxième tour des Internationaux de Grande-Bretagne, mercredi à Wimbledon.

Sur le gazon londonien et avec une heure et demie de retard sur le programme en raison de la pluie, le numéro 1 belge, 31 ans, 58e mondial, a battu en effet l'Argentin de 21 ans, Sebastian Baez (N.31), 35e mondial, en 3 sets: 6-1, 6-2, 6-4. La partie a duré 1 heure et 39 minutes. David Goffin a fait d'emblée forte impression pour remporter la première manche en une demi-heure (6-1). Le Liégeois menait encore 4 à 1 dans le deuxième set avant de voir Baez mieux trouver ses marques. Cela n'empêchait nullement le Belge, performant sur ses premières balles de service, de conclure à 6-2. La partie passait alors le cap de l'heure de jeu.

La troisième manche se taillait presque dans le même moule même si l'Argentin s'appliquait. David Goffin, qu'une nuée d'insectes ayant envahi quelques minutes le court N.14 n'aura pas perturbé, ne laissera finalement que sept jeux à son adversaire pour se qualifier.

Au troisième tour, David Goffin sera confronté à un gros morceau avec le Norvégien Casper Ruud. © iStock

Au troisième tour, le Liégeois sera opposé soit à la 3e tête de série de cette troisième levée du Grand Chelem de l'année, le Norvégien Casper Ruud, 23 ans, 6e joueur du monde, soit au Français Hugo Humbert, 24 ans, 112e au classement ATP. C'est la 8e participation à Wimbledon pour Goffin, la première depuis 2019, année où il avait signé son meilleur résultat en atteignant les quarts de finale, battu par Novak Djokovic. Après une édition 2020 annulée en raison de la pandémie, le Liégeois n'avait pas pu disputer 'The Championships' en 2021 en raison d'une blessure.

Wickmayer logiquement battue par la 17e joueuse mondiale

Yanina Wickmayer voit son parcours s'arrêter aux Internationaux de Grande-Bretagne à Wimbledon, mercredi sur le gazon londonien.

Issue des qualifications, la Belge de 32 ans, 606e mondiale, a en effet été battue par la Lettone de 25 ans Jelena Ostapenko (N.12), 17e joueuse du monde, lauréate à Roland-Garros en 2017, en deux manches: 6-2, 6-2. Le match a duré une heure et 13 minutes. C'était la 13e fois que Wickmayer disputait Wimbledon, la première fois depuis 2019 où elle avait atteint le 2e tour.

Défaite logique mais qui n'enlève rien au superbe tournoi de Yanina Wickmayer à Wimbledon. Rappelons que la Belge avait dû passer par les qualifications pour accéder au tableau final. © iStock

Cela porte à 45 le nombre de participations de Yanina Wickmayer en Grand Chelem depuis 2008 : 9 Open d'Australie, 11 Roland-Garros, 12 US Open et 13 Wimbledon. Son meilleur résultat à Londres remonte à 2011 avec un huitième de finale. L'ancienne N.12 mondiale, demi-finaliste de l'US Open 2009, avait interrompu sa carrière en octobre 2020 pour donner naissance à son premier enfant, une fille, prénommée Luana Daniëlla le 15 avril 2021. Sortie du classement WTA le 8 novembre alors qu'elle occupait le 344e rang mondial, Wickmayer a repris la compétition, sur le circuit ITF, le 7 février dernie

DANS LE TABLEAU MASCULIN

Djokovic reprend du poil de la bête contre Kokkinakis

Novak Djokovic, triple tenant du titre, n'a fait qu'une bouchée de l'Australien Thanasi Kokkinakis (79e) qu'il a battu 6-1, 6-4, 6-2, mercredi au 2e tour de Wimbledon.

Djokovic est monté en puissance par rapport à son premier tour. © iStock

Le N.3 mondial, en quête d'un septième titre sur le gazon de Londres, affrontera au prochain tour le Chilien Alejandro Tabilo (78e) ou le Serbe Miomir Kecmanovic (30e). Après avoir perdu un set au premier tour contre le Sud-Coréen Soon-woo Kwon (81e mondial) pour sa mise en route, le Serbe a survolé ce deuxième match en 2h00 sans jamais concéder de balle de break.

A 35 ans, Djokovic espère remporter son 4e Wimbledon de suite pour revenir à une longueur du record de 22 titres du Grand Chelem détenu par Rafael Nadal.

Andy Murray sorti par Isner espère revenir avec une hanche en métal l'an prochain

Le Britannique Andy Murray (ATP 52) a été éliminé au deuxième tour du tournoi de Wimbledon par l'Américain John Isner (ATP 24), tête de série N.20: 6-4, 7-6 (7/4), 6-7 (3/7), 6-4, mercredi. Le match a duré 3h23.

Murray, 35 ans, vainqueur du tournoi en 2013 et 2016, n'a rien pu faire face à la puissance de Isner, 37 ans, qui a passé 36 aces et 60 services gagnants. L'Écossais n'a remporté que 15 points sur les premiers services de l'Américain.

Isner affrontera l'Italien Jannik Sinner, 20 ans, ATP 13, tête de série N.10, pour une place en huitièmes de finale. Murray a déclaré après ce duel perdu qu'il espérait revenir l'an prochain à Wimbledon avec une hanche en métal.

DANS LE TABLEAU FEMININ

Raducanu, la favorite des Anglais(e)s et tombeuse de Van Uytvanck, a été sortie par Caroline Garcia

La Britannique Emma Raducanu, 11e mondiale et lauréate du dernier US Open, a été éliminée 6-3, 6-3 mercredi au deuxième tour de Wimbledon par la Française Caroline Garcia (55e).

Raducanu, 19 ans, s'était révélée l'an dernier sur le gazon londonien, en atteignant les 8es de finale, alors qu'elle pointait à la 338e place mondiale avant le tournoi et qu'elle n'avait jusque-là jamais remporté le moindre match sur le circuit. Garcia, 28 ans, qui vient de remporter le titre à Bad Homburg, affrontera au prochain tour la Chinoise Shuai Zhang (41e). Elle avait sorti notre compatriote Alison Van Uytvanck au premier tour du tournoi londonien.

Emma Raducanu fait la moue après sa défaite contre Caroline Garcia. © iStock

La numéro 3 mondiale prend la porte

Anett Kontaveit, numéro 3 mondiale, a été éliminée au deuxième tour des Internationaux de Grande-Bretagne à Wimbledon mercredi sur le gazon londonien.

C'est la jeune Allemande de 22 ans, Jule Niemeier qui s'est payée le scalp de l'Estonienne de 26 ans, tête de série numéro 2. Niemeier, 97e mondiale, s'est imposée en deux sets 6-4, 6-0 en moins d'une heure de jeu (58 minutes). Anett Kontaveit n'aura encore jamais été plus loin que le 3e tour à Wimbledon.

Jule Niemeier a battu la numéro 3 mondiale Anett Kontaveit. © iStock

