L'Allemande de 33 ans, demi-finaliste du dernier Wimbledon, estime avoir besoin de repos après le tournoi londonien. La liste des forfaits pour le tournoi olympique de tennis s'allonge après les annonces cette semaine de Roger Federer, David Goffin et Bianca Andreescu, qui ont tous renoncé au déplacement à Tokyo pour diverses raisons (blessures ou peur du covid)

Angelique Kerber, vice-championne olympique à Rio en 2016 et récente demi-finaliste à Wimbledon, a renoncé à participer aux Jeux olympiques de Tokyo (du 23 juillet au 8 août), a annoncé l'Allemande jeudi sur les réseaux sociaux.

"Représenter l'Allemagne aux JO 2012 à Londres et aux JO 2016 à Rio constitue l'un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Cela rend encore plus décevant pour moi le fait d'accepter que mon corps ait besoin de repos après les semaines intenses", a expliqué l'ancienne N.1 mondiale (30 semaines entre septembre 2016 et juillet 2017). Kerber avait atteint la finale des Jeux à Rio en 2016, battue à la surprise générale par la Portoricaine Monica Puig, quelques semaines après sa finale à Wimbledon (défaite contre Serena Williams).

La gauchère de 33 ans, lauréate de trois tournois du Grand chelem (Open d'Australie 2016, US Open 2016 et Wimbledon 2018), a retrouvé le dernier carré d'un majeur il y a une semaine (battue par l'Australienne Ashleigh Barty) à Wimbledon, pour la première depuis trois ans. "Je dois d'abord récupérer avant de reprendre la compétition cet été", a-t-elle ajouté, alors que l'US Open débute seulement quatre semaines après la finale du tournoi olympique.

