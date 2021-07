Novak Djokovic était venu à Tokyo pour décrocher l'or olympique et faire un pas de plus vers un Grand Chelem doré inédit dans l'histoire du tennis masculin. Le Serbe, N.1 mondial, partira de la capitale japonaise sans aucune médaille.

Samedi dans le duel pour le bronze, il a été battu par l'Espagnol Pablo Carreno-Busta (ATP 11/N.6) sur le score de 6-4, 6-7 (6), 6-3 après 2h47 de jeu sur le court central du Parc d'Ariake. Dans la foulée, lui et sa partenaire Nina Stojanovic ont déclaré forfait avant le duel pour la médaille de bronze en double mixte.

Après la perte du premier set, 'Nole' a tenu le choc dans le 2e set. Après avoir sauvé une balle de match, il a remporté le jeu décisif pour emmener la partie dans un troisième set décisif.

Visiblement frustré par son niveau de jeu, Djokovic a perdu les trois premiers jeux du dernier set, ce qui a provoqué sa colère. Mécontent, il a fracassé sa raquette sur le poteau du filet. Quelques jeux auparavant, il avait déjà lancé sa raquette dans des gradins vides de spectateurs. Ce seul break lui aura été fatal car il n'a jamais été capable d'inquiéter le natif de Gijon sur sa mise en jeu. Carreno-Busta, 30 ans, a eu besoin de six balles de match et d'une faute directe de Djokovic pour sceller l'issue du match.

Vendredi, le droitier de Belgrade, vainqueur des trois premières levées du Grand Chelem de la saison, a vu son rêve de Grand Chelem doré brisé par Alexander Zverev après une défaite en trois sets. Dimanche, la finale du simple opposera Zverev (ATP 5) au Russe Karen Khachanov (ATP 25/N.12).

'Nole' avait l'occasion de sauver son tournoi olympique avec le duel pour la médaille de bronze dans le tableau du double mixte mais lui et sa partenaire Nina Stojanovic ont déclaré forfait avant le match contre les Australiens Ashleigh Barty et John Peers. La raison de ce forfait n'est pas connue.

Dans le tableau du double dames, les Brésiliennes Laura Pigossi et Luisa Stefani ont remporté la médaille de bronze au bout du suspense. Après avoir sauvé quatre balles de match, elles se sont imposées 4-6, 6-4 et 11/9 contre les Russes Elena Vesnina et Veronika Kudermetova. C'est la première médaille brésilienne en tennis dans l'histoire des JO.

Samedi dans le duel pour le bronze, il a été battu par l'Espagnol Pablo Carreno-Busta (ATP 11/N.6) sur le score de 6-4, 6-7 (6), 6-3 après 2h47 de jeu sur le court central du Parc d'Ariake. Dans la foulée, lui et sa partenaire Nina Stojanovic ont déclaré forfait avant le duel pour la médaille de bronze en double mixte.Après la perte du premier set, 'Nole' a tenu le choc dans le 2e set. Après avoir sauvé une balle de match, il a remporté le jeu décisif pour emmener la partie dans un troisième set décisif. Visiblement frustré par son niveau de jeu, Djokovic a perdu les trois premiers jeux du dernier set, ce qui a provoqué sa colère. Mécontent, il a fracassé sa raquette sur le poteau du filet. Quelques jeux auparavant, il avait déjà lancé sa raquette dans des gradins vides de spectateurs. Ce seul break lui aura été fatal car il n'a jamais été capable d'inquiéter le natif de Gijon sur sa mise en jeu. Carreno-Busta, 30 ans, a eu besoin de six balles de match et d'une faute directe de Djokovic pour sceller l'issue du match. Vendredi, le droitier de Belgrade, vainqueur des trois premières levées du Grand Chelem de la saison, a vu son rêve de Grand Chelem doré brisé par Alexander Zverev après une défaite en trois sets. Dimanche, la finale du simple opposera Zverev (ATP 5) au Russe Karen Khachanov (ATP 25/N.12). 'Nole' avait l'occasion de sauver son tournoi olympique avec le duel pour la médaille de bronze dans le tableau du double mixte mais lui et sa partenaire Nina Stojanovic ont déclaré forfait avant le match contre les Australiens Ashleigh Barty et John Peers. La raison de ce forfait n'est pas connue. Dans le tableau du double dames, les Brésiliennes Laura Pigossi et Luisa Stefani ont remporté la médaille de bronze au bout du suspense. Après avoir sauvé quatre balles de match, elles se sont imposées 4-6, 6-4 et 11/9 contre les Russes Elena Vesnina et Veronika Kudermetova. C'est la première médaille brésilienne en tennis dans l'histoire des JO.