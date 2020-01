Dominic Thiem (N.5) s'est qualifié pour la finale de l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de l'année, en s'imposant en demi-finales face à l'Allemand Alexander Zverev (N.7) vendredi à Melbourne.

L'Autrichien, 26 ans, 5e joueur du monde, s'est imposé en quatre sets - 3-6, 6-4, 7-6 (7/3), 7-6 (7/4) - et rejoint en demi-finales le Serbe Novak Djokovic (N.2), tenant du trophée et numéro 2 mondial, tombeur de son côté jeudi du Suisse Roger Federer, 3e joueur du monde, 7-6 (7/1), 6-4, 6-3 après 2h19 de match.

Dans une demi-finale qui aura duré 3 heures et 42 minutes, Dominic Thiem avait dû gommer la perte du premier set avant de prendre le meilleur sur l'Allemand, 22 ans, dans une rencontre serrée dans les chiffres.

C'est la première fois que Dominic Thiem va disputer la finale de l'Open d'Australie. Il s'agira aussi de la 3e occasion pour l'Autrichien d'accrocher un premier titre du Grand Chelem à son palmarès après deux finales perdues à Roland-Garros en 2018 et 2019, deux fois contre l'Espangol Rafael Nadal.

Novak Djokovic, 32 ans, lauréat en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 et 2019, va tenter de décrocher une 8e fois l'Open d'Australie et le 17e de sa carrière de Grand Chelem.

