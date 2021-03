Moins d'un mois après l'avoir perdue, Elise Mertens a récupéré sa 17e place mondiale au classement WTA, publié lundi par le circuit de tennis féminin. La N.1 belge, 12e mondiale en novembre 2018, a grimpé d'une place après avoir atteint le dernier carré à Dubaï la semaine dernière.

Aux avant-postes, aucun mouvement n'est à signaler au sein du top 10, toujours emmené par l'Australienne Ashleigh Barty devant la Japonaise Naomi Osaka, lauréate de l'Open d'Australie, et la Roumaine Simona Halep. L'Américaine Sofia Kenin et l'Ukrainienne Elina Svitolina complètent le top 5. L'Espagnole Garbine Muguruza, tombeuse d'Elise Mertens aux Émirats arabes unis puis lauréate du tournoi, a progressé de trois rangs pour figurer à la 13e place. Plusieurs joueuses du top 100 ont réalisé des progressions notoires pour atteindre leur meilleur classement en carrière.

L'Américaine Cori Gauff, tout juste 17 ans, occupe la 35e place grâce à son quart de finale à Dubaï et la Tchèque Barbora Krejcikova est désormais 38e (+25) après sa défaite en finale contre Muguruza. L'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 57), tombeuse de Greet Minnen à Guadalajara puis lauréate au Mexique, a gagné la bagatelle de 14 places dans la foulée de son premier sacre WTA. Côté belge, Alison Van Uytvanck, qui récupère d'une opération au genou, est désormais 68e (-2). Kirsten Flipkens figure toujours au 92e rang. Suivent Greet Minnen (WTA 110/-1) et Ysaline Bonaventure (WTA 132/-3).

Aux avant-postes, aucun mouvement n'est à signaler au sein du top 10, toujours emmené par l'Australienne Ashleigh Barty devant la Japonaise Naomi Osaka, lauréate de l'Open d'Australie, et la Roumaine Simona Halep. L'Américaine Sofia Kenin et l'Ukrainienne Elina Svitolina complètent le top 5. L'Espagnole Garbine Muguruza, tombeuse d'Elise Mertens aux Émirats arabes unis puis lauréate du tournoi, a progressé de trois rangs pour figurer à la 13e place. Plusieurs joueuses du top 100 ont réalisé des progressions notoires pour atteindre leur meilleur classement en carrière. L'Américaine Cori Gauff, tout juste 17 ans, occupe la 35e place grâce à son quart de finale à Dubaï et la Tchèque Barbora Krejcikova est désormais 38e (+25) après sa défaite en finale contre Muguruza. L'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 57), tombeuse de Greet Minnen à Guadalajara puis lauréate au Mexique, a gagné la bagatelle de 14 places dans la foulée de son premier sacre WTA. Côté belge, Alison Van Uytvanck, qui récupère d'une opération au genou, est désormais 68e (-2). Kirsten Flipkens figure toujours au 92e rang. Suivent Greet Minnen (WTA 110/-1) et Ysaline Bonaventure (WTA 132/-3).