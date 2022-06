A noter que c'est la première fois depuis 2003 qu'aucun membre du "Big Three" (Federer, Nadal, Djokovic) n'est présent à une des deux premières places. David Goffin occupe la 39e place.

Danill Medvedev s'est installé dans le fauteuil de numéro 1 mondial au détriment de Novak Djokovic, selon le nouveau classement ATP publié lundi. Le Russe, qui s'était déjà retrouvé au fâite de la hiérarchie pendant deux semaines en mars, était assuré de retrouver la 1e place après sa qualification pour la finale du tournoi de Rosmalen. Une finale qu'il a perdue, face au Néerlandais Tim van Rijthoven. Celui-ci, qui bénéficiait d'une wildcard à Rosmalen, progresse de 99 places, passant du 205e au 106e rang.

Novak Djokovic recule lui sur la 3e marche du podium, Alexander Zverev se retrouvant 2e mondial. L'Allemand sera absent plusieurs semaines après s'être blessé en demi-finales de Roland-Garros face à Rafael Nadal. L'Espagnol aux 22 titres en Grand Chelem pointe toujours au 4e rang. A noter que c'est la première fois depuis 2003 qu'aucun membre du "Big Three" (Federer, Nadal, Djokovic) n'est présent à une des deux premières places.

Le Norvégien Casper Ruud complète le top 5, que quitte le Grec Stefanos Tsitsipas, 6e. Vainqueur du tournoi sur gazon de Stuttgart après trois mois d'absence et une opération à la main, l'Italien Matteo Berrettini conserve sa 10e place. Finaliste en Allemagne, Andy Murray retrouve lui le top 50. L'Ecossais progresse de 21 places et se retrouve 47e.

Côté belge, David Goffin, qui, touché au psoas, avait renoncé à Rosmalen, passe de la 41e à la 39e position. Le Liégeois reprend cette semaine à Halle, où il débutera face à Medvedev. Goffin est le seul joueur tricolore dans le top 200. Le numéro 2 belge Zizou Bergs glisse de la 168e à la 207e place.

Troisième Belge classé, Michael Geerts est 280e. Au classement mondial du double, Sander Gillé est 44e (-2) et Joran Vliegen 51e (-3). Le duo limbourgeois a été battu dimanche au dernier tour des qualifications du tournoi de Halle.

