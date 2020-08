Le tournoi aura lieu du 20 au 28 août à New York, juste avant l'US Open.

L'ancien numéro 1 mondial Andy Murray, deux fois vainqueur du tournoi, bénéficie d'une wild-card pour le Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé du 20 au 28 août à New York, juste avant l'US Open(31 août/13 septembre), ont annoncé ce lundi les organisateurs.

Outre le Britannique, les Américains Tennys Sandgren (55e joueur mondial) Tommy Paul (57e) et Frances Tiafoe (81e) ont également été invités à ce tournoi auquel sont notamment inscrits Novak Djokovic et Rafael Nadal, ainsi que le Russe Daniil Medvedev, tenant du titre.

Tente un retour

Retombé à la 129e place du classement ATP suite à ses opérations à la hanche qui l'avaient poussé à annoncer sa retraite début 2019, avant de revenir sur sa décision, Murray tente cette année un retour au plus haut niveau.

Mais en dépit de cette invitation, sa présence du côté de Flushing Meadows n'est pas encore garantie. Le double champion olympique attend en effet d'en savoir plus sur les protocoles sanitaires qui seront imposés, notamment au retour des États-Unis vers l'Europe où une quarantaine pourrait être imposée. Ce qui compliquerait les choses pour jouer dans la foulée à Madrid.

Pas encore de confirmation

Pour l'heure, à l'instar de Djokovic et Nadal, Murray n'a pas encore confirmé sa participation à la manche américaine du Grand Chelem. Mais il s'y "prépare mentalement", a-t-il confié la semaine passée au quotidien gratuit Metro.

"Nous disions il y a quatre ou cinq semaines que nous étions plutôt sceptiques à ce sujet, mais mentalement, à un certain moment, vous devez commencer à vous préparer et à vous organiser."

Donc "je me prépare pour être en forme à l'US Open", a-t-il ajouté, même s'il est "inquiet" sur son maintien alors que les Etats-Unis sont le pays le plus touché au monde par la pandémie, de nouveau incontrôlée, du coronavirus.

