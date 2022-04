David Goffin avait battu le Slovaque Alex Molcan en finale du tournoi ATP 250 de Marrakech. Il retrouve une 47e place qu'il avait occupé le 7 février dernier.

David Goffin a mis fin à sa descente continue dans le classement mondial des joueurs de tennis. Le N.1 belge a rebondi grâce à sa victoire au tournoi ATP 250 de Marrakech dimanche. Lundi dans le nouveau classement publié par l'ATP, le Liégeois se retrouve 47e. Il a gagné 27 places. Il retrouve le niveau qu'il occupait le 7 février et qui n'a depuis cessé de baisser.

Ce rebond pourrait toutefois n'être que provisoire. David Goffin défend cette semaine les points de son quart de finale de l'an dernier au Masters 1000 de Monte-Carlo. Une tâche délicate notamment parce qu'il pourrait rencontrer le N.1 mondial Novak Djokovic en huitièmes de finale. David Goffin occupait la 15e place il y a douze mois. Après sa blessure au genou gauche et sa fin de saison prématurée à la fin du mois d'août, il n'était plus que 39e à la fin de l'année 2021. Peu de changements sont intervenus au sommet de la hiérarchie dont le top 16 n'a pas bougé. Djokovic précède dans l'ordre le Russe Daniil Medvedev, l'Allemand Alexander Zverev, l'Espagnol Rafael Nadal et le Grec Stefanos Tsitsipas le tenant du titre sur le Rocher.

L'Américain Reilly Opelka; vainqueur du tournoi ATP 250 de Houston, gagne un rang et occupe la 17e place. Le finaliste malheureux dans le Texas son compatriote John Isner est 23e, quatre places de mieux que la semaine dernière. Quant à Alex Molcan, le Slovaque battu en finale par Goffin, il obtient le meilleur classement de sa carrière en se hissant au 50e rang.

Les autres joueurs belges sont toujours aussi éloignés du sommet. Zizou Bergs n'est pas loin de quitter le top 200 en 195e position (+1). Il faut encore aller plus loin pour trouver la trace de Kimmer Coppejans 261e (-13) et de Ruben Bemelmans 301e (-5).

