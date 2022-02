Le Belge a été sorti sèchement en deux sets contre Adrien Mannarino qui avait été éliminé par Rafael Nadal en 1/8e de finale à l'Australian Open. L'an dernier, il avait remporté le tournoi.

Tenant du titre, David Goffin a cette fois été éliminé au 2e tour du tournoi ATP 250 de Montpellier, jeudi en France. Le Liégeois, 52e (et qui vient de perdre sa place dans le top 50 pour la première fois depuis 2014) et tête de série N.8, s'y est incliné en deux sets 6-4, 6-2 en 1h29 de jeu face au Français Adrian Mannarino, 58e mondial.

Adrian Mannarino affrontera en quarts de finale soit l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3/N.1), soit l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 56). Mené au score lundi pour son entrée en lice, Goffin avait finalement battu 2-6, 7-5 et 6-1 le Français Benjamin Bonzi (ATP 68).

Le parcours du Liégeois à l'Open Sud de France s'est cette fois arrêté au 2e tour, face à un Adrian Mannarino qui vient d'atteindre les 8e de finale de l'Open d'Australie, sorti par Rafael Nadal. Goffin n'avait lui pas franchi le 1er tour à Melbourne, prenant la porte d'entrée face au Britannique Daniel Evans.

David Goffin avait remporté l'an dernier à Montpellier son 5e et dernier titre ATP en date. Sa défaite au 2e tour devrait donc valoir un nouveau recul au classement ATP au Liégeois, lui qui était sorti du top 50 pour la première fois depuis 2014 après la 1e levée du Grand Chelem.

Tenant du titre, David Goffin a cette fois été éliminé au 2e tour du tournoi ATP 250 de Montpellier, jeudi en France. Le Liégeois, 52e (et qui vient de perdre sa place dans le top 50 pour la première fois depuis 2014) et tête de série N.8, s'y est incliné en deux sets 6-4, 6-2 en 1h29 de jeu face au Français Adrian Mannarino, 58e mondial. Adrian Mannarino affrontera en quarts de finale soit l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3/N.1), soit l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 56). Mené au score lundi pour son entrée en lice, Goffin avait finalement battu 2-6, 7-5 et 6-1 le Français Benjamin Bonzi (ATP 68). Le parcours du Liégeois à l'Open Sud de France s'est cette fois arrêté au 2e tour, face à un Adrian Mannarino qui vient d'atteindre les 8e de finale de l'Open d'Australie, sorti par Rafael Nadal. Goffin n'avait lui pas franchi le 1er tour à Melbourne, prenant la porte d'entrée face au Britannique Daniel Evans. David Goffin avait remporté l'an dernier à Montpellier son 5e et dernier titre ATP en date. Sa défaite au 2e tour devrait donc valoir un nouveau recul au classement ATP au Liégeois, lui qui était sorti du top 50 pour la première fois depuis 2014 après la 1e levée du Grand Chelem.