Dixième mondiale, la Villersoise de seize ans, affrontera la Russe Diana Shnaider, 3e mondiale, au prochain tour.

Sofia Costoulas s'est qualifiée pour les quarts de finale du tableau juniors filles de l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem, mercredi à Melbourne.

Costoulas, 10e mondiale et tête de série N.8, s'est imposée en deux sets 7-6 (7/3), 7-6 (7/5) aux dépens de la Suissesse Céline Naef, 18e mondiale et tête de série N.9. La rencontre, interrompue par la pluie à 6-6 (2/0) dans le premier set, a duré 2 heures. Pour une place en demi-finales, la Villersoise de 16 ans affrontera la Russe Diana Shnaider, 3e mondiale et tête de série N.2, qui a facilement disposé de l'Américaine Qavia Lopez, 32e mondiale, 6-2, 6-2 en 51 minutes.

