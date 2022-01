La Villersoise de 16 ans est la 14e Belge dans une finale chez les juniors en Grand Chelem et la 2e à l'Open d'Australie après An-Sophie Mestach, victorieuse à Melbourne en 2011.

Sofia Costoulas s'est qualifiée pour la finale chez les juniores à l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de la saison, vendredi à Melbourne.

La Villersoise, 16 ans, 10e mondiale chez les juniores, a battu en demi-finales l'Australienne Charlotte Kempenaers-Pocz (ITF 220), 17 ans, en deux sets - 6-4, 6-1 - et 1 heure 14 minutes de jeu.

Sofia Costoulas (N.8) affrontera en finale samedi (à partir de 2h00 du matin dans la nuit de vendredi à samedi heure belge) la Croate Petra Marcinko (N.1) victorieuse de son côté de l'Américaine Liv Hovde (N.13), 16 ans, 20e mondiale chez les juniores, en trois sets 6-4, 4-6 et 6-4 et 1 heure 42 minutes de jeu. Marcinko, 16 ans, est numéro 1 mondiale chez les juniores et 925e au classement WTA. Elle n'a encore jamais affronté Sofia Costoulas (WTA 905) sur le circuit junior.

La jeune brabançonne wallonne est la 14e Belge dans une finale chez les juniors en Grand Chelem et la 2e à l'Open d'Australie après An-Sophie Mestach, victorieuse à Melbourne en 2011.

Sofia Costoulas disputera la finale du tableau juniores de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, samedi en première rotation (2h00 du matin heure belge) sur la Rod Laver Arena à Melbourne.

