L'Américaine, qui a remporté à 6 reprises l'US Open, n'est toujours pas remise de sa blessure à la jambe droite qui l'avait contrainte à l'abandon le mois dernier à Wimbledon. Elle n'égalera pas encore cette année le record de victoires en Grand Chelem de Margaret Court.

Serena Williams a annoncé mercredi son forfait pour l'US Open, la dernière levée du Grand Chelem de la saison de tennis, qui débute lundi à New York.

L'Américaine a remporté six fois l'US Open. Elle compte 23 titres en Grand Chelem, à une victoire du record de Margaret Court. Un record qu'elle n'égalera pas cette année.

Sur sa page Instagram, Serena Williams, 39 ans, explique qu'elle n'est toujours pas remise de sa blessure à la jambe droite qui l'avait contrainte à l'abandon le mois dernier à Wimbledon. "J'ai décidé de déclarer forfait pour Wimbledon afin de permettre à mon corps de guérir complétement d'une déchirure aux adducteurs", explique la cadette des soeurs Williams, aujourd'hui 22e au classement WTA.

Serena Williams, qui aura 40 ans le 26 septembre prochain, a décroché sa 23e et dernière victoire en Grand Chelem en remportant l'Open d'Australie en 2017.

La Californienne a ensuite disputé quatre autres finales dans un Majeur (Wimbledon 2018 et 219, US Open 2018 et 2019) mais n'est toujours pas parvenue à égaler le record de 24 titres de Margaret Court. L'Australienne avait remporté 24 victoires en Grand Chelem entre 1960 et 1973.

