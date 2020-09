L'Américaine Serena Williams, 9e mondiale, a déclaré forfait sur blessure avant son 2e tour à Roland-Garros, laissant la Bulgare Tsvetana Pironkova (157e) passer sans jouer au 3e tour.

"C'est mon tendon d'Achille qui n'a pas eu le temps de guérir après l'US Open", a expliqué la cadette des soeurs Williams, âgée de 39 ans, en conférence de presse.

A Flushing Meadows, l'Américaine avait été battue en demi-finales par la revenante bélarusse Victoria Azarenka, un match au cours duquel elle avait été touchée au tendon d'Achille. Elle avait ensuite déclaré forfait pour le tournoi de Rome, se contentant de se préparer en France avec son entraîneur Patrick Mouratoglou en vue de Roland-Garros. "Je ne suis pas à 100% physiquement, mais je ne connais aucun athlète qui se sent en parfaite forme physique", avait-elle expliqué avant le début des Internationaux de France.

"Le tendon d'Achille, c'est une vraie blessure avec laquelle vous ne voulez pas jouer, parce que ce n'est pas bon si ça empire. Je ne voulais pas en arriver là, alors que j'ai encore une chance que ça guérisse", a-t-elle ajouté. "J'ai besoin de quatre à six semaines, au moins deux semaines à ne rien faire", a encore dit l'Américaine qui restait sur une élimination au 3e tour l'an dernier.

Elle avait déjà déclaré forfait à Roland-Garros avant son 8es de finale en 2018, et avait manqué l'édition 2017 pour cause de grossesse.

Serena Williams, qui tente désespérément de décrocher un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record de Margaret Court, jouait son 18e Roland-Garros. Seule sa soeur Venus (40 ans) a fait mieux avec 23 participations, mais elle n'a plus dépassé les 8es de finale depuis 2006 (quart).

La cadette des soeurs Williams a remporté trois fois Roland-Garros (2002, 2013 et 2015) depuis ses débuts sur la terre battue parisienne en 1998.

"C'est mon tendon d'Achille qui n'a pas eu le temps de guérir après l'US Open", a expliqué la cadette des soeurs Williams, âgée de 39 ans, en conférence de presse.A Flushing Meadows, l'Américaine avait été battue en demi-finales par la revenante bélarusse Victoria Azarenka, un match au cours duquel elle avait été touchée au tendon d'Achille. Elle avait ensuite déclaré forfait pour le tournoi de Rome, se contentant de se préparer en France avec son entraîneur Patrick Mouratoglou en vue de Roland-Garros. "Je ne suis pas à 100% physiquement, mais je ne connais aucun athlète qui se sent en parfaite forme physique", avait-elle expliqué avant le début des Internationaux de France."Le tendon d'Achille, c'est une vraie blessure avec laquelle vous ne voulez pas jouer, parce que ce n'est pas bon si ça empire. Je ne voulais pas en arriver là, alors que j'ai encore une chance que ça guérisse", a-t-elle ajouté. "J'ai besoin de quatre à six semaines, au moins deux semaines à ne rien faire", a encore dit l'Américaine qui restait sur une élimination au 3e tour l'an dernier.Elle avait déjà déclaré forfait à Roland-Garros avant son 8es de finale en 2018, et avait manqué l'édition 2017 pour cause de grossesse.Serena Williams, qui tente désespérément de décrocher un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record de Margaret Court, jouait son 18e Roland-Garros. Seule sa soeur Venus (40 ans) a fait mieux avec 23 participations, mais elle n'a plus dépassé les 8es de finale depuis 2006 (quart).La cadette des soeurs Williams a remporté trois fois Roland-Garros (2002, 2013 et 2015) depuis ses débuts sur la terre battue parisienne en 1998.