Ruben Bemelmans a annoncé lundi, à 34 ans, mettre un terme à sa carrière. Quatrième joueur belge actuel dans la hiérarchie, le Limbourgeois occupe la 355e place mondiale, lui qui aura figuré longtemps dans le top 100 mondial au classement ATP.

Membre émérite de l'équipe belge de Coupe Davis, Ruben Bemelmans n'aura peut-être pas remporté de titre en simple sur le circuit ATP, mais il compte à son palmarès six tournois Challenger et 12 tournois ITF. L'un de ses faits d'armes sur le circuit aura été sans doute une victoire en double au tournoi ATP de Los Angeles en 2012 avec Xavier Malisse.

Son meilleur classement aura été une 84e place mondiale en septembre 2015.

"Le moment est venu pour moi de clôturer un grand chapitre de ma vie. Il est temps pour moi d'arrêter de jouer au tennis. Je joue depuis l'âge de 3 ans et maintenant, 30 ans plus tard, il est temps que la relève prenne le relais", a écrit Ruben Bemelmans sur les réseaux sociaux lundi soir. "Mon temps sur le terrain est peut-être terminé mais je suis plus qu'heureux de guider de nouveaux talents comme je l'ai fait avec Zizou Bergs ces dernières semaines et avec Michael Geerts le mois dernier. Je serai vraiment toujours reconnaissant toujours de tous les souvenirs et les moments incroyables que j'ai passé et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé à rendre tout cela possible. J'attends avec impatience tout ce qui va suivre et je suis très heureux de passer plus de temps avec ma famille".

Ruben Bemelmans aura terminé sa carrière la semaine dernière au Challenger d'Ikley en Angleterre, sur gazon, battu précisément par Zizou Bergs au premier tour des qualifications.

