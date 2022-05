La deuxième levée du Grand Chelem commence ce dimanche. Qui triomphera dans quinze jours sur le court Philippe Chatrier ? Rafael Nadal peut-il brandir sa quatorzième Coupe des Mousquetaires ou Novak Djokovic sa troisième ? A moins qu'un phénomène espagnol ne vienne rafler la mise. Voici toutes les statistiques à connaître pour mieux glisser sur la terre battue parisienne.

Détesté par beaucoup et adoré par d'autres, le tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros et ses courts en terre battue suscitent des sentiments différents chez de nombreux joueurs. Pourtant, la plupart des grands de leur génération s'y sont imposés au moins une fois au cours de leur carrière. Plongée dans le passé et le présent de l'Open de France, dont la 121e édition commencera ce dimanche à la Porte d'Auteuil, à Paris.

Roger Federer : 73 victoires/17 défaites (81%), 5 finales, 1 titre (2009)Novak Djokovic : 81 victoires /15 défaites (84%), 6 finales, 2 titre (2016 et 2021)Rafael Nadal : 105 victoires /3 défaites (97%), 13 finales, 13 titres (2005 à 2020)Hommes Michael Chang (1989) : 17 ans et 3 moisMats Wilander (1982) : 17 ans et 9 moisBjörn Borg (1974) : 18 ansFemmesMonica Seles (1990) : 16 ans et 6 moisArantxa Sánchez (1989) : 17 ans et 5 moisSteffi Graf (1987) : 17 ans et 11 moisLes plus anciens gagnants (ère ouverte)Les vainqueurs les plus âgés (ère Open)HommesAndrés Gimeno (1972) : 34 ans et 10 moisRafael Nadal (2020) : 34 ans et 4 moisNovak Djokovic (2021) : 34 ans et 22 joursFemmesSerena Williams (2015) : 33 ans et 8 moisChris Evert (1986) : 31 ans et 5 moisMargaret Court (1973) : 30 ans et 10 moisLes matches et finales les plus long(ue)sHommes6h33 Fabrice Santoro vs Arnaud Clément (premier tour 2004, 16-14 au cinquième set)4h42 Mats Wilander vs. Guillermo Vilas (finale 1982, 4 sets)Femmes4h07 Virginie Buisson vs Noëlle Van Lottum (1er tour 1995, 3 sets)3 h04 Steffi Graf vs Arantxa Sánchez Vicario (finale 1996, 10-8 au troisième set)4,8 millions : c'est le nombre de Français qui ont regardé la finale masculine entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas en 2021, soit une part de marché de 40%.38,6 millions : le nombre de téléspectateurs uniques en France pendant toute la durée du tournoi 2021222 : le nombre de pays où Roland Garros sera diffusé.Court Philippe-Chatrier - 15 225 places, ouvert en 1928/rénové en 2020 (avec toit rétractable) - nommé d'après Philippe Chartier, ancien joueur de tennis et ancien président de la Fédération française de tennis et de la Fédération internationale de tennis.Court Suzanne Lenglen - 10 068 places, ouvert en 1994 - nommé d'après le sextuple vainqueur de Roland Garros et Wimbledon dans les années 1920.Court Simonne Mathieu - 5 000 places, ouvert en 2019 - nommé d'après le vainqueur de Roland Garros 1938/1939Entretien de la terre battue : 183 personnes pour entretenir tous les tribunes et 700 à 1000 kilos de terre (brique pilée) par court.HommesRod Laver (1962, 1969)Björn Borg (1978, 1979, 1980)Rafael Nadal (2008 et 2010)Roger Federer (2009)Novak Djokovic (2021)FemmesMargaret Court (1970)Billie Jean King (1972)Chris Evert (1974)Martina Navratilova (1982 et 1984)Steffi Graf (1988, 1993, 1995 et 1996) Serena Williams (2002 et 2015).Nombre de visiteurs 2021 : 99.880 (limité, en raison des mesures corona)2020 : 75 000 (limité, en raison des mesures de corona)2019 : 520 000 (record)2018 : 480.0002017 : 472.000Les plus grands succès belges en simpleFemmesJustine Henin : victoire finale en 2003, 2005, 2006 et 2007Kim Clijsters : finaliste perdante en 1999 et 2003HommesFilip Dewulf : demi-finale en 1997Jacky Brichant : demi-finale en 1958Les plus grands succès belges en doubleFemmesKim Clijsters : victoire finale avec Ai Sugiyama 2003HommesXavier Malisse et Olivier Rochus : victoire finale en 2004Followers sur les réseaux sociaux3,2 millions sur Facebook2,1 millions sur Instagram2,3 millions sur Twitter90,2 millions de vues sur les vidéos des comptes de réseaux sociaux pendant l'édition 2021150 millions de visiteurs sur le site rolandgarros.com et l'application officielle