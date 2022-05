Andrey Rublev, 7e joueur mondial, s'est qualifié lundi pour les quarts de finale de Roland-Garros en bénéficiant de l'abandon de l'Italien Jannik Sinner (12e), blessé au genou gauche, alors que le score était de 1-6, 6-4, 2-0 en faveur du Russe.

Au prochain tour, Rublev affrontera son compatriote Daniil Medvedev (2e) ou le Croate Marin Cilic (23e), qui l'avait battu au 3e tour de l'Open d'Australie en janvier.

Dans le deuxième set, "à 2-1 au service, sur un point, quand j'ai sauté pour servir, j'ai senti quelque chose de bizarre et de très douloureux. Et à partir de là, c'était trop fort. J'espérais que ça disparaisse, mais ça n'a pas été le cas", a expliqué Sinner. Il avait déjà souffert du genou gauche au tour précédent et s'était dit "pas à 100%" sans vouloir s'étendre sur son mal.

"C'était à un endroit il y a deux jours, et à un autre aujourd'hui", a décrit le jeune Italien. Mais on m'a dit que je ne prenais pas de risque, alors j'ai essayé d'y aller."

Rublev a déjà atteint à quatre reprises, sans jamais les dépasser, les quarts de finale en Majeur: US Open 2017 et 2020, Roland-Garros 2020, Australie 2021. C'est donc la 5e fois qu'il atteint ce stade.

Cette année, le Russe de 24 ans a remporté le tournoi sur terre battue de Belgrade en battant en finale le N.1 mondial Novak Djokovic. Il s'est aussi imposé à Dubai (dur) et à Marseille (dur en salle).

