Rafael Nadal, en quête d'un 14e titre à Roland-Garros synonyme de 21e Majeur record, a parfaitement réussi son entrée en lice mardi en dominant Alexeï Popyrin (63e) 6-3, 6-2, 7-6 (7/3) en 2h23.

Le cogneur australien a cogné, cogné... Mais Nadal a contré, contré.

Jamais en danger dans la première manche, l'Espagnol a sauvé une balle de débreak en début de deuxième manche avant de dérouler.

L'Australien s'est fait plus pressant dans la troisième manche. Il a obtenu une première balle de break à 2-1, sans pouvoir la transformer. Puis il s'en est procuré deux à 3-2 et cette fois il a converti la deuxième pour se détacher 4-2 et 5-2 en confirmant sur sa mise en jeu.

Il a ensuite servi pour le set à 5-3 et s'est procuré deux balles de set. Mais il a forcé son jeu, ses frappes, et finalement perdu non seulement ses deux occasions, mais aussi son jeu de service.

L'Australien s'est alors de nouveau retrouvé sous l'énorme pression de l'Espagnol qui s'est procuré quatre balles de break à 5-5. Mais Popyrin n'a pas craqué et a obligé Nadal à servir pour pousser la manche au jeu décisif. Ce qu'il a fait.

Le jeu décisif a été à sens unique.

Au prochain tour, le roi de la terre battue affrontera le Français Richard Gasquet (53e).

