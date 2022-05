L'Italienne a battu la Canadienne Leylah Fernandez en quarts de finale. L'autre quart de finale du jour, 100% américain, a vu la qualification de Cori Gauff, tombeuse des Belges Mertens et Van Uytvanck, un peu plus tôt dans le tournoi.

Martina Trevisan a décroché le premier billet pour les demi-finales du simple dames de Roland-Garros. L'Italienne, 59e mondiale, a écarté la jeune Canadienne Leylah Fernandez, 18e mondiale et 17e tête de série du Grand Chelem parisien, en trois sets 6-2, 6-7 (3-7) et 6-3 mardi sur la terre battue du Court Philippe-Chatrier. La rencontre a duré 2 heures et 21 minutes.

Présente pour la première fois dans le dernier carré en Grand Chelem, Martina Trevisan a ainsi aligné une 10e victoire d'affilée, elle qui avait remporté le tournoi de Rabat la semaine dernière. Leylah Fernandez, 19 ans, ancienne lauréate Porte d'Auteuil en juniors (2019), avait atteint la finale de l'US Open l'année passée. Martina Trevisan, 28 ans, affrontera une joueuse américaine en finale. Ce sera Cori Gauff, 23e mondiale et 18e tête de série du deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison, a éliminé mardi en quarts de finale du simple dames de Roland-Garros sa compatriote Sloane Stephens (WTA 64, 29 ) 7-5 et 6-2 sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. La rencontre a duré 1 heure et 30 minutes.

Gauff, 18 ans à peine, se hisse pour la première fois de sa carrière en demi-finale en Grand Chelem. Elle avait éliminé Elise Mertens en quarts de finale. L'Américaine a été quart de finaliste l'an dernier sur l'ocre parisien.

