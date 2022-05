Le début de tournoi du Grec avait été compliqué. Il n'a jamais été en mesure de trouver la bonne cadence sur la terre battue parisienne. Casper Ruud a pour sa part éliminé Hubert Hurkacz.

Le Grec Stefanos Tsitsipas, 4e joueur mondial et finaliste du tournoi en 2021, a été éliminé en huitièmes de finale des Internationaux de France de tennis, lundi, sur la terre battue du court Philippe-Chatrier au stade Roland-Garros à Paris.

Tsitsipas s'est incliné face au jeune Danois de 19 ans Holger Rune, 40e mondial, en quatre manches: 7-5, 3-6, 6-3 et 6-4. Cette rencontre inédite a duré 3 heures et 1 minute. Rune qui joue son premier Roland-Garros chez les seniors, après avoir gagné le tournoi des juniors en 2019, a remporté son premier tournoi ATP le 25 avril dernier à Munich sur terre battue. Lors de ses deux premiers tournois du Grand Chelem, le Danois avait été battu dès le premier tour à l'US Open en 2021 et à Melbourne cette année.

Avant d'atteindre les quarts de finale, Rune s'était déjà signalé au premier tour en sortant le Canadien Denis Shapovalov (ATP 15/N.14).

Le Grec de 23 ans, qui fut demi-finaliste cette année à l'Open d'Australie, n'avait plus été éliminé en huitièmes de finale au "French" depuis 2019. En 2020, il avait atteint les demi-finales à la Porte d'Auteuil. En quarts de finale, Holger Rune sera opposé à un autre Scandinave le Norvégien Casper Ruud (ATP 8) qui a éliminé plus tôt dans l'après-midi le tombeur de David Goffin le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 13/N.12) 6-2, 6-3, 3-6, 6-3

Casper Ruud s'offre le scalp du tombeur de David Goffin

Casper Ruud se retrouve pour la première fois de sa carrière en quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Le Norvégien, 8e mondial et tête de série N.8, a validé son billet pour les quarts de Roland-Garros en battant en quatre sets 6-2, 6-2, 6-2, 3-6, 6-3 le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 13/N.12), tombeur de David Goffin (ATP 48) au tour précédent, lundi en 8e de finale, sur la terre battue du Court Suzanne-Lenglen. La rencontre a duré 2 heures et 31 minutes.

Ruud, vainqueur du tournoi sur terre battue de Genève la semaine dernière, sera opposé en quarts au Danois Holger Rune (ATP 40), qui a sorti Stefanos Tsitsipas, le dernier finaliste, sur le Court Philippe-Chatrier. Avant cette année, Casper Ruud, 23 ans, n'avait jamais été plus loin que le 3e tour à la Porte d'Auteuil.

