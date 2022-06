La Polonaise n'a laissé aucune chance à son adversaire russe Daria Kasatkina qui a été écartée en seulement 1h04 (6-1,6-2)

Iga Swiatek s'est offert jeudi le premier billet pour la finale du simple dames de Roland-Garros. La Polonaise, N.1 mondiale, a battu dans la première demi-finale la Russe Daria Kasatkina, 20e mondiale, en deux sets. 6-1, 6-2 en 1h04 sur la terre battue du Court Philippe-Chatrier, signant une 34e victoire consécutive sur le circuit WTA.

Iga Swiatek, qui s'était imposée en 2020 à la Porte d'Auteuil et affrontera Cori Gauff en finale du simple dames de Roland-Garros. L'Américaine 23e mondiale et 18e tête de série du deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison, a éliminé jeudi l'Italienne Martina Trevisan, 59e mondiale, en deux sets 6-3, 6-1 dans la seconde demi-finale. La rencontre, la première à ce niveau pour les deux joueuses, a duré 1 heure et 28 minutes.

Si Swiatel s'imposait samedi en finale face à la Floridienne de 18 ans, Iga Swiatek, 21 ans, enlèverait son second titre en Grand Chelem. Avec une 35e victoire consécutive, la droitière de Varsovie signerait en outre la plus belle série de victoires sur le circuit WTA depuis Venus Williams qui avait gagné 35 matches d'affilée en 2000.

Swiatek s'offrirait aussi le 9e titre de sa carrière, le 6e cette année après ses succès à Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart et Rome.

Coco Gauff compte pour sa part deux titres WTA à son palmarès, décrochés à Linz en 2019 et Parme en 2021.

