Associée à la Hongroise Anna Bondar, Greet Minnen s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du double de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, samedi à Paris.

Au deuxième tour, la paire belgo-hongroise s'est imposée en deux sets 7-5, 6-3 contre la Hongroise Dalma Galfi associée à la Russe sous bannière neutre Anna Kalinskaya.

La rencontre a duré 1 heure et 30 minutes. Minnen et Bondar s'étaient qualifiées sans jouer pour le deuxième tour après le forfait des Françaises Alizé Cornet et Diane Parry.

En huitièmes de finale, elles affronteront la Polonaise Alicja Rosolska et l'Australienne Erin Routliffe. Plus tard samedi, Elise Mertens, N.2 mondiale en double, tentera aussi de se qualifier pour les huitièmes de finale du double. Associée à la Russe sous bannière neutre Veronika Kudermetova, Mertens affrontera Kirsten Flipkens, associée à la Canadienne Leylah Fernandez.

