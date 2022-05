Elle a battu Varvara Gracheva en deux petits sets 6-2 et 6-3.

Elise Mertens s'est qualifiée pour les 8es de finale des Internationaux de France à Roland-Garros vendredi en éliminant au 3e tour la Russe Varvara Gracheva, 21 ans, 71e joueuse du monde.

Sur la terre battue parisienne, la numéro 1 belge, 32e au classement WTA, s'est imposée en deux manches - 6-2, 6-3 - et 1h37 minutes de jeu, soutenue par nombre de supporters belges. Après avoir mené 2 à 0 dans le premier set, Mertens a vu son adversaire s'accrocher à 2 partout et dans le 5e jeu aussi ne cédant qu'après 6 balles de break et 33 minutes de match. La suite était plus aisée pour la Belge qui remportait la première manche en 45 minutes (6-2). Si la Moscovite résistait encore en début de second set (2-2), la partie tournait à l'avantage de la numéro 1 belge qui ponctuait sur sa première balle de match (6-3).

Elise Mertens (N.31), 26 ans, égale son meilleur résultat à Roland-Garros où elle avait atteint le 4e tour en 2018. Ses quatre autres participations à la Porte d'Auteuil s'étaient arrêtées au 3e tour. Pour tenter de rejoindre pour la première fois les quarts de finale, Elise Mertens sera opposée à la jeune Américaine de 19 ans, Coco Gauff (N.18), 23e mondiale, victorieuse de son côté de l'Estonienne Kaia Kanepi (WTA 46), 36 ans, 6-3, 6-4 en 1h23. Coco Gauff avait éliminé Alison Van Uytvanck au deuxième tour.

L'Américaine a battu Elise Mertens - sur le gazon de Eastbourne l'an dernier - lors de leur seule confrontation. Associée à la Russe Veronika Kudermetova (N.2), Elise Mertens, 2e mondiale en double, est aussi encore en lice en double où elle retrouvera au 2e tour Kirsten Flipkens, 36 ans, associée de son côté à la jeune Canadienne de 19 ans Leylah Fernandez, finaliste de l'US Open l'an dernier.

