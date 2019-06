Elise Mertens et sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka, têtes de série numéro six, se sont qualifiées samedi midi pour les huitièmes de finale du double dames des internationaux de France de tennis à Roland-Garros, la deuxième des quatre manches du Grand chelem.

Elles ont en effet battu la Géorgienne Oksana Kalashnikova et la Suédoise Rebecca Peterson 6-4, 6-3. La rencontre a duré une heure et trente minutes sur le court numéro sept.

Mertens n'avait pas caché qu'elle était très motivée à l'idée d'avancer le plus loin possible dans ce tableau de doubles, après sa frustrante défaite 7-6 (7/3), 4-6, 9-11 et cinq balles de match galvaudées face à la Lettonne Anastasija Sevastova, 12e mondiale et tête de série numéro douze, vendredi en seizièmes de finale du simple.

Mertens et Sabalenka ont à présent rendez-vous en huitièmes avec les Américaines Desirae Krawczyk et Jessica Pegula, qui ont pour leur part éjecté du tournoi en deux sets, 7-5, 6-3, leur compatriote Raquel Atawo et la Slovène Katarina Srebotnik.

