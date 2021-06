Elise Mertens et sa partenaire Taïwanaise Su-Wei Hsieh ont été éliminée en 8e de finale (3e tour) du double dames de Roland-Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem, dimache à Paris.

Sur la terre battue du Court Simonne-Mathieu, Elise Mertens et Su-Wei Hsieh, têtes de série N.1, se sont inclinées en trois sets 5-7, 6-4, 7-5 face à la Polonaise Iga Swiatek, tenante du titre en simple, et l'Américaine Bethanie Mattek-Sands, têtes de série N.14, au terme d'une bataille de 3 heures et 11 minutes.

Samedi, Elise Mertens (WTA 15/N.14) avait déjà passé près de 3 heures sur le court en simple, dans son match du 3e tour qu'elle a perdu 5-7, 7-6 (7/2), 2-6 en 2h52 contre la Grecque Maria Sakkari (WTA 18/N.17).

