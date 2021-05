Elise Mertens (WTA 15/N.14) a franchi avec succès le premier tour du tournoi de tennis de Roland-Garros. Elle a éliminé l'Australienne Storm Sanders (WTA 161), passée par les qualifications, en deux manches : 6-4 et 6-1

La N.1 belge avait pourtant mal commencé son match. Après la perte de son premier jeu de service, le marquoir indiqua 0-3 en faveur de son adversaire puis 1-4. C'est alors que le match bascula. Mertens aligna huit jeux et empocha la première manche (6-4) et mena dans la foulée 3-0.

Le deuxième set a été moins compliqué pour la N.1 belge, qui a pris les deux premiers services de son adversaire pour mener 3-0. Elle a certes perdu sa mise en jeu à 3-1, mais c'était pour aligner ensuite trois jeux de suite et s'imposer en 1 heure et 23 minutes.

Au 2e tour de ce 2e tournoi du Grand Chelem, Mertens rencontrera la Kazakhe Zarina Diyas (ATP 93) qui battu au 1er tour la Britannique Heather Watson (WTA 71) 6-4, 7-5 en 1h53.

Elise Mertens dispute à 25 ans son 5e tournoi de Roland-Garros consécutif. Elle a toujours atteint le 3e tour du tournoi. Son meilleur résultat en simple est un 8e de finale en 2018 et, en double, un quart de finale en 2019. La Limbourgeoise qui est 2e mondiale en double, joue celui-ci en compagnie de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei, 3e mondiale.

L'an dernier, le tournoi s'est joué à l'automne en raison de la pandémie de Covid-19. La N.1 belge avait été éliminée en seizièmes de finale du simple par la Française Caroline Garcia (6-1, 4-6, 7-5) et au 2e tour en double qu'elle a disputé avec Aryna Sabalenka.

