Roland Garros: Elise Mertens bat Kirsten Flipkens et passe en 8e de finale du double

Elise Mertens et la Russe Veronika Kudermetova se sont qualifiées pour les 8e de finale (3e tour) du double dames de Roland-Garros, samedi à Paris. La paire belgo-russe, tête de série N.2, s'est imposé 6-2, 6-2 en 1 heure et 24 minutes face au duo composé de Kirsten Flipkens et la Canadienne Leylah Fernandez

Elise Mertens