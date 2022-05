Djokovic et Nadal pourraient se retrouver en quarts et le vainqueur de ce duel entre les deux hommes aux 41 Grand Chelem pourrait retrouver le phénomène Carlos Alcaraz au tour suivant. David Goffin sera le seul Belge présent dans le tableau des messieurs alors qu'elles seront cinq dans le tableau féminin.

Novak Djokovic, Rafael Nadal et le jeune phénomène Carlos Alcaraz, les trois principaux favoris, ont été versés dans la même moitié de tableau de Roland-Garros, qui débute dimanche, selon le tirage au sort réalisé jeudi à Paris.

Djokovic, N.1 mondial et tenant du trophée, pourrait affronter Nadal, treize fois vainqueur du Grand Chelem parisien, dès les quarts de finale. Le vainqueur croiserait potentiellement Alcaraz, aux portes du top 5 à 19 ans, en demi-finale.

Goffin opposé au Tchèque Lehecka, Mertens à la Roumaine Ruse

David Goffin (ATP 48) sera opposé au Tchèque Jiri Lehecka (ATP 77) au premier tour de tournoi de Roland-Garros, la deuxième levée du Grand Chelem qui se déroulera du 22 mai au 5 juin sur terre battue à Paris, selon le tirage au sort effectué jeudi soir.

Ce sera le second duel sur le circuit entre le joueur belge de 31 ans et le Tchèque de 20 ans, que Goffin avait battu 6-4, 6-3 cette année sur la terre battue du Masters 1000 de Monte-Carlo. David Goffin est le seul Belge dans le tableau final du simple messieurs à la Porte d'Auteuil. Zizou Bergs (ATP 198) a été sorti mardi au 1er tour des qualifications. La Belgique sera mieux représentée dans le tableau du simple dames, avec cinq joueuses en lice.

David Goffin sera le seul Belge dans le tableau des messieurs. © iStock

La N.1 Belge Elise Mertens (WTA 33), qui sera tête de série N.31, affrontera la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 52) au premier tour. Alison Van Uytvanck (WTA 61) débutera face à l'Américaine Ann Li (WTA 64). Maryna Zanevska (WTA 65) a hérité de la Chinoise Qinwen Zheng (WTA 74), tandis que Greet Minnen (WTA 84) croisera la route d'une tête de série, elle qui sera opposée à la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 31/N.30).

Ysaline Bonaventure (WTA 170), qui se retrouve pour la première fois dans le tableau final de Roland-Garros après s'être extraite des qualifications jeudi, devra pour sa part encore attendre avant de connaître le nom de sa future adversaire.

Alcaraz ne connaît pas encore le nom de son adversaire, Nadal hérite d'un Australien, Djokovic d'un Japonais

Le tenant du titre, N.1 mondial et tête de série N.1 chez les messieurs, le Serbe Novak Djokovic débutera contre le Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 94). Rafael Nadal (ATP 5), vainqueur à 13 reprises du tournoi, est la tête de série N.5. Il affrontera l'Australien Jordan Thompson (ATP 82) au premier tour. Carlos Alcaraz attend encore le nom de son adversaire qui sera issu des qualifications. A noter qu'un autre ancien vainqueur du tournoi parisien, Stan Wawrinka, sera lui opposé au Français Clément Moutet, qui a reçu une invitation.

Chez les dames, la Tchèque Barbora Krejcikova, 2e mondiale et 2e tête de série, commencera la défense de son titre de l'an dernier face à la Française Diane Parry (WTA 96). La nouvelle numéro 1 mondiale depuis la retraite d'Ashleigh Barty, Iga Swiatek sera aussi opposée à une qualifiée pour son premier tour. Invaincue depuis 28 matchs, la Polonaise pourrait cependant avoir à se frotter à Jelena Ostapenko en huitièmes de finale. La Lettone, gagnante de Roland-Garros en 2017, est la dernière à avoir battu Swiatek, en février. Si elle échappait à cette adversaire, Swiatek pourrait aussi retrouver au même tour la Roumaine Simona Halep. Autant dire que son tournoi ne s'annonce pas de totu repos.

Novak Djokovic, Rafael Nadal et le jeune phénomène Carlos Alcaraz, les trois principaux favoris, ont été versés dans la même moitié de tableau de Roland-Garros, qui débute dimanche, selon le tirage au sort réalisé jeudi à Paris. Djokovic, N.1 mondial et tenant du trophée, pourrait affronter Nadal, treize fois vainqueur du Grand Chelem parisien, dès les quarts de finale. Le vainqueur croiserait potentiellement Alcaraz, aux portes du top 5 à 19 ans, en demi-finale.David Goffin (ATP 48) sera opposé au Tchèque Jiri Lehecka (ATP 77) au premier tour de tournoi de Roland-Garros, la deuxième levée du Grand Chelem qui se déroulera du 22 mai au 5 juin sur terre battue à Paris, selon le tirage au sort effectué jeudi soir. Ce sera le second duel sur le circuit entre le joueur belge de 31 ans et le Tchèque de 20 ans, que Goffin avait battu 6-4, 6-3 cette année sur la terre battue du Masters 1000 de Monte-Carlo. David Goffin est le seul Belge dans le tableau final du simple messieurs à la Porte d'Auteuil. Zizou Bergs (ATP 198) a été sorti mardi au 1er tour des qualifications. La Belgique sera mieux représentée dans le tableau du simple dames, avec cinq joueuses en lice.La N.1 Belge Elise Mertens (WTA 33), qui sera tête de série N.31, affrontera la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 52) au premier tour. Alison Van Uytvanck (WTA 61) débutera face à l'Américaine Ann Li (WTA 64). Maryna Zanevska (WTA 65) a hérité de la Chinoise Qinwen Zheng (WTA 74), tandis que Greet Minnen (WTA 84) croisera la route d'une tête de série, elle qui sera opposée à la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 31/N.30).Ysaline Bonaventure (WTA 170), qui se retrouve pour la première fois dans le tableau final de Roland-Garros après s'être extraite des qualifications jeudi, devra pour sa part encore attendre avant de connaître le nom de sa future adversaire.Le tenant du titre, N.1 mondial et tête de série N.1 chez les messieurs, le Serbe Novak Djokovic débutera contre le Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 94). Rafael Nadal (ATP 5), vainqueur à 13 reprises du tournoi, est la tête de série N.5. Il affrontera l'Australien Jordan Thompson (ATP 82) au premier tour. Carlos Alcaraz attend encore le nom de son adversaire qui sera issu des qualifications. A noter qu'un autre ancien vainqueur du tournoi parisien, Stan Wawrinka, sera lui opposé au Français Clément Moutet, qui a reçu une invitation.Chez les dames, la Tchèque Barbora Krejcikova, 2e mondiale et 2e tête de série, commencera la défense de son titre de l'an dernier face à la Française Diane Parry (WTA 96). La nouvelle numéro 1 mondiale depuis la retraite d'Ashleigh Barty, Iga Swiatek sera aussi opposée à une qualifiée pour son premier tour. Invaincue depuis 28 matchs, la Polonaise pourrait cependant avoir à se frotter à Jelena Ostapenko en huitièmes de finale. La Lettone, gagnante de Roland-Garros en 2017, est la dernière à avoir battu Swiatek, en février. Si elle échappait à cette adversaire, Swiatek pourrait aussi retrouver au même tour la Roumaine Simona Halep. Autant dire que son tournoi ne s'annonce pas de totu repos.