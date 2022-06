La Russe a éliminé sa compatriote Kudermetova en deux sets à l'occasion des quarts de finale du tableau féminin. Iga Swiatek a justifié son statut de N.1 du tennis féminin en éliminant très facilement Jessica Pegula en deux sets.

Le duel russe en quarts de finale du simple dames des Internationaux de France de tennis a tourné à l'avantage de Daria Kasatkina (WTA 20). Elle a éliminé Veronika Kudermetova (WTA 29) en deux manches 6-4 et 7-6 (7/5) mercredi en début d'après-midi après 2 heures et 8 minutes de jeu.

Kasatkina disputait à 25 ans seulement son 3e quart de finale en Grand Chelem, après celui en 2018 déjà à Roland-Garros et la même année à Wimbledon. Ce sera sa première demi-finale dans un Majeur. Kudermetova, 25 ans également, la partenaire désormais habituelle en double d'Elise Mertens, n'avait jamais franchi le 3e tour (16e de finale) en simple à Paris et plus généralement en Grand Chelem.

Et de 33 pour Swiatek !

En demi-finales, Daria Kasatkina retrouvera Iga Swiatek . Elle a complété le tableau des demi-finales du tableau féminin de Roland-Garros. La Polonaise, N.1 mondiale, a battu l'Américaine Jessica Pegula (WTA 11) 6-3, 6-2 en 1 heure et 29 minutes, mercredi, dans le dernier quart de finale.

Après un break d'entrée de jeu suivi d'un débreak de Pegula, Swiatek a pris deux fois le service de son adversaire et remporté quatre jeux de suite pour s'offrir la première manche. Dans le deuxième set, Swiatek a pris le large dans le quatrième jeu. Intraitable sur son service, elle a conclu la partie sur sa quatrième balle de match. La Polonaise signe une 33e victoire consécutive et accède aux demi-finales pour la deuxième fois en quatre participations Porte d'Auteuil.

L'affiche de l'autre demi-finale mettra aux prises l'Italienne Martina Trevisan (WTA 59) à l'Américaine Coco Gauff (WTA 23/N.18). Toutes deux découvrent aussi le dernier carré en Grand Chelem.

Le duel russe en quarts de finale du simple dames des Internationaux de France de tennis a tourné à l'avantage de Daria Kasatkina (WTA 20). Elle a éliminé Veronika Kudermetova (WTA 29) en deux manches 6-4 et 7-6 (7/5) mercredi en début d'après-midi après 2 heures et 8 minutes de jeu. Kasatkina disputait à 25 ans seulement son 3e quart de finale en Grand Chelem, après celui en 2018 déjà à Roland-Garros et la même année à Wimbledon. Ce sera sa première demi-finale dans un Majeur. Kudermetova, 25 ans également, la partenaire désormais habituelle en double d'Elise Mertens, n'avait jamais franchi le 3e tour (16e de finale) en simple à Paris et plus généralement en Grand Chelem. Et de 33 pour Swiatek ! En demi-finales, Daria Kasatkina retrouvera Iga Swiatek . Elle a complété le tableau des demi-finales du tableau féminin de Roland-Garros. La Polonaise, N.1 mondiale, a battu l'Américaine Jessica Pegula (WTA 11) 6-3, 6-2 en 1 heure et 29 minutes, mercredi, dans le dernier quart de finale. Après un break d'entrée de jeu suivi d'un débreak de Pegula, Swiatek a pris deux fois le service de son adversaire et remporté quatre jeux de suite pour s'offrir la première manche. Dans le deuxième set, Swiatek a pris le large dans le quatrième jeu. Intraitable sur son service, elle a conclu la partie sur sa quatrième balle de match. La Polonaise signe une 33e victoire consécutive et accède aux demi-finales pour la deuxième fois en quatre participations Porte d'Auteuil.L'affiche de l'autre demi-finale mettra aux prises l'Italienne Martina Trevisan (WTA 59) à l'Américaine Coco Gauff (WTA 23/N.18). Toutes deux découvrent aussi le dernier carré en Grand Chelem.