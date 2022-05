Daniil Medvedev, numéro 2 mondial, a validé son ticket pour les huitièmes de finale des Internationaux de France, deuxième levée du Grand Chelem, samedi sur la terre battue de Paris.

Le Russe, sous bannière neutre, tête de série N.2, s'est facilement imposé en trois sets 6-2, 6-4, 6-2 en seulement 1h48 de jeu contre le Serbe Miomir Kecmanovic, 31e mondial et tête de série N.28 à la Porte d'Auteuil.

En 2021, le Moscovite de 26 ans avait atteint les quarts après avoir été éliminé au premier tour lors de ses quatre premières participations au tournoi parisien. En huitièmes de finale, le vainqueur du dernier US Open sera opposé au Français Gilles Simon, 158e mondial et qui dispute son dernier Roland-Garros, ou le Croate Marin Cilic, 23e mondial et tête de série N.20.

