Alison Van Uytvanck a été éliminée dès le premier tour de Roland-Garros, lundi. Van Uytvanck, 27 ans, 67e joueuse mondiale, s'est inclinée 7-5, 4-6, 6-4 face à l'Italienne Martina Trevisan, 27 ans, 97e à la WTA. La rencontre a duré 2 heures et 53 minutes.

Van Uytvanck prenait d'emblée le service de son adversaire, mais subissait un débreak dans la foulée. A 4-4 elle s'offrait un nouveau break. Dans le jeu suivant, elle gaspillait trois balles de set et voyait Trevisan revenir à 5 jeux partout puis conserver sa mise en jeu et s'adjuger le set sur le service de la Belge (7-5).

Malgré des balles de break de part et d'autre, le deuxième set restait en équilibre jusqu'au neuvième jeu, moment choisi par Van Uytvanck pour prendre le service de l'Italienne. Après deux balles de set manquées, elle réussissait à revenir à égalité une manche partout (4-6).

La manche décisive voyait Trevisan faire le break à deux reprises, Van Uytvanck contrebreakait à chaque fois. Mais à 5-4, Trevisan réalisait un jeu blanc sur le service de Van Uytvanck pour l'emporter.

C'était la septième participation de Van Uytvanck à Roland-Garros. Les quarts de finale atteints en 2015 constituent son meilleur résultat. Opérée du genou fin février, Van Uytvanck connaît une saison compliquée. Elle reste sur six défaites de rang depuis sa victoire au premier tour de l'Open d'Australie début février.

Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (WTA 15/N.14) s'est qualifiée en battant 6-4, 6-1 l'Australienne Storm Sanders (WTA 161), issue des qualifications.

