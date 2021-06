Roger Federer s'est hissé au troisième tour de Roland-Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison, jeudi. Le Suisse, N.8 mondial et tête de série N.8, s'est imposé en quatre sets 6-2, 2-6, 7-6(4), 6-2 en 2h35 contre le Croate Marin Cilic (ATP 47).

Après un premier set maîtrisé et remporté 6-2, Federer devait laisser filer la deuxième manche sur le même score. Le troisième set était plus disputé et le Suisse devait attendre le tie-break pour mener deux sets à un.

Dans le quatrième set, Federer faisait le break pour mener 3-1 puis 4-1 en transformant le break sur son service. À 5-2, le Suisse transformait la deuxième de ses deux balles de match pour se qualifier pour le troisième tour.

Au troisième tour, Federer affrontera Dominik Koepfer (ATP 59) qui a éliminé l'Américain Taylor Fritz, N.33 mondial et tête de série N.30, au deuxième tour

