Roger Federer (ATP 8), qui fêtera ses 40 ans cet été, a pris le meilleur en quatre sets (6-4, 6-4, 5-7 et 6-4) sur le jeune Britannique Cameron Norrie (ATP 34) au troisième tour de Wimbledon. Le tennisman suisse tente de décrocher un neuvième titre sur le gazon londonien, le premier depuis 2017.

Cameron Norrie a mené la vie dure au champion helvète. Après sept jeux, Federer a tout de même pu faire la différence et empocher dans la foulée la première manche 6-4. Le Britannique, qui n'a jamais franchi le troisième tour d'un tournoi du grand chelem, a également bien entamé le deuxième set, mais à nouveau le Suisse s'est distingué dans les derniers jeux pour s'imposer sur le même score.

Les efforts de Norrie ont fini par payer dans la troisième manche. Federer a encore pu suivre jusqu'à 5-5, mais cette fois, c'est son adversaire qui a mieux géré la fin du set pour se l'adjuger 7-5.

La partie est restée serrée dans le quatrième set, l'expérience de Federer a prévalu. Le Suisse a pu rejoindre les huitièmes de finale sur un dernier 6-4.

Au troisième tour encore, Alexander Zverev (ATP 6) a pris le dessus sur Taylor Fritz (ATP 40), un Américain de 23 ans. Ici aussi, la partie a été disputée: 6-7 (3/7), 6-4, 6-3 et 7-6 (7/4). Zverev s'est incliné au tie-break dans la première manche avant de remporter les deux suivantes. Et dans la dernière, le tie-break a cette fois penché en faveur de l'Allemand de 24 ans, qui parvient à égaler sa meilleure prestation à Wimbledon: rejoindre les huitièmes de finale comme en 2017.

