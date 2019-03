Roger Federer remonte à la 4e place au classement ATP

Le Grec Stefanos Tsitsipas, battu en finale à Dubaï par Federer, intègre à 20 ans le Top 10, au 10e rang, au détriment du Croate Marin Cilic 11e (-1).

Autre grand vainqueur de la semaine, Nick Kyrgios bondit de 39 places et se retrouve 33e. Il devance tout juste l'Argentin Guido Pella, qui a remporté son premier titre ATP dimanche à Sao Paulo, et figure désormais en 34e position (+14).

Le Français Gaël Monfils qui a joué sa 4e demi-finale consécutive de l'année à Dubaï a retrouvé le Top 20 (19e, +4) qu'il avait quitté le 31 juillet 2017.

Le Britannique Kyle Edmund, vainqueur du Challenger d'Indian Wells, a gagné 4 places, le voilà 23e.

David Goffin, au repos, reste 21e et premier Belge. Les quatre suivants au classement progressent tous. Ruben Bemelmans est 145e (+3), Arthur De Greef 183e (+5) et Kimmer Coppejans 196e (+2). Steve Darcis poursuit sa remontée des tréfonds du classement après son absence d'un an. Le Sprimontois a mis à profit sa demi-finale au Challenger de Pau. Il se retrouve 250e. Un bond de 33 places. Il était encore 321e mi-janvier.