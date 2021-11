C'est ce qu'a annoncé son entraîneur Ivan Ljubicic.

Les chances de voir Roger Federer participer à l'Open d'Australie de tennis du 17 au 30 janvier 2022 sont très minces. Le rétablissement du Suisse de 40 ans, opéré du genou, est lent selon son entraîneur Ivan Ljubicic. "L'Open d'Australie n'est pas réaliste pour le moment, les chances sont très faibles qu'il y joue", a déclaré Ljubicic à Sky Sports.

Federer a joué pour la dernière fois au tournoi de Wimbledon l'été dernier. Le vainqueur de vingt grands chelems y avait atteint les quarts de finale. Quelques semaines plus tard, au mois d'août, il avait dû subir une nouvelle opération au genou. Il avait subi deux arthroscopies au genou droit en février puis juin 2020. "Il a 40 ans et ne récupère plus aussi vite qu'avant", a déclaré Ljubicic. "Mais il ne va certainement pas dire adieu d'un coup. Il veut être à nouveau compétitif sur le court. Nous reverrons Roger l'année prochaine, mais je ne sais pas quand. Il se remet lentement, mais il n'est pas pressé non plus."

L'ancien N.1 mondial n'occupe désormais plus que la seizième place du classement ATP. Federer avait dû faire l'impasse au dernier Open d'Australie en 2021 après avoir atteint les demies en 2020. Le vingtième et dernier titre du grand chelem de Federer remonte à sa victoire à Melbourne en 2018.

