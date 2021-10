Le classement ATP est toujours dominé par Novak Djokovic. A noter, l'entrée dans le top 10 du Britannique Casper Norrie, vainqueur ce dimanche du Master 1000 d'Indian Wells.

Le Serbe Novak Djokovic est toujours numéro 1 mondial devant le Russe Daniil Medvedev et le Grec Stefanos Tsitsipas. Le Britannique Cameron Norrie, 26 ans, vainqueur à Indian Wells dimanche, progresse lui de onze places pour intégrer le top 15 pour la première fois de sa carrière. Son finaliste, le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 29 ans, fait de son côté un bond de 9 rangs pour remonter de la 36e à la 27e place, lui qui a déjà été numéro 16 à l'ATP.

6 MOIS D'ABSENCE DU TOP 10 EN 19 ANS POUR FEDERER

Pour la première fois depuis 2016 par contre, le Suisse Roger Federer, 40 ans, n'est plus dans le top 10 mondial. Absent en Californie, il doit concéder deux places et occupe désormais le 11e rang mondial. Roger Federer était apparu dans le Top 10 le 20 mai 2002, pour n'en sortir que deux fois, très momentanément, entre juillet et octobre 2002, puis entre le 7 novembre 2016 et le 30 janvier 2017, après qu'il eut dû déjà soigner un genou douloureux. C'est d'ailleurs pour la même raison que le Suisse avait terminé sa saison avant l'US Open. Il a subi une troisième opération du genou en 18 mois.

Côté belge encore, Zizou Bergs (186e, +2) reste le numéro 2 devant Kimmer Coppejans (212e, -2) et Ruben Bemelmans (220e, +3).

David Goffin a reculé de trois places au classement mondial ATP des joueurs de tennis lundi et figure désormais en 36e position. Le Liégeois avait arrêté sa saison en septembre pour soigner son genou. Le numéro 1 belge a repris l'entraînement et a prévu de remonter sur les courts à la mi-décembre lors d'un tournoi amateur à Caen. Ce classement mondial ne connaît que peu de changements dans ces hautes sphères.

