Rod Laver, the Rocket

C'était fin juillet 1998 et il faisait une chaleur torride à Los Angeles. Alex Gibney réalisait pour ESPN une série consacrée aux plus grands sportifs du XXe siècle lorsque son invité a demandé à ce que l'interview soit interrompue. Le septuagénaire avait du mal à trouver ses mots et se sentait pris de vertiges. Il titubait sur le tapis, est tombé et s'est mis à vomir. Gibney a directement compris ce qu'il se passait. Son invité avait été victime, comme son père quelques années plus tôt, d'une attaque cérébrale.

...