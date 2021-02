Novak Djokovic, tenant du titre à l'Open d'Australie, a parfaitement démarré sa saison mardi en s'imposant face à Denis Shapovalov à Melbourne en ATP Cup, tournoi concurrent de la Coupe Davis créé l'an passé, au contraire de Rafael Nadal qui a déclaré forfait pour les débuts de l'Espagne en raison d'une raideur dans le dos.

Le N.1 mondial serbe, en quête d'une neuvième couronne à l'Open d'Australie qui débute lundi, est venu à bout de Shapovalov, classé 12e à l'ATP, en deux sets, 7-5, 7-5, à la Rod Laver Arena dans le match entre la Serbie et le Canada. A moins d'une semaine du premier tournoi du Grand Chelem, 'Djoko' n'a montré aucune gêne apparente vis à vis de l'ampoule à la main qui l'avait perturbé lors de l'exhibition à Adélaïde il y a quelques jours.

Trente minutes après a sa victoire en simple, Djkokovic est revenu sur le court pour disputer le double décisif avec Filip Frajinovic. Le duo serbe a battu Shapovalov et Milos Raonic 7-5, 7-6 (7/4) permettant à la Serbie, championne en titre, de remporter son match contre le Canada 2-1 dans le groupe A. "C'était une belle reprise de saison. Jouer contre Shapo est toujours un grand défi sur terrain dur", s'est satisfait Djokovic. La reprise a été beaucoup plus délicate pour le vainqueur de l'US Open Dominic Thiem.

L'Autrichien, finaliste de l'Open d'Australie, il y a un an s'est incliné mardi 6-2, 6-4 face au N.10 mondial italien Matteo Berrettini qui n'a jamais permis à l'Autrichien d'enclencher son jeu. Rafael Nadal a lui déclaré forfait pour son son entrée en lice avec l'Espagne face à l'Australie dans le groupe B mardi, se plaignant d'une raideur dans le bas du dos. "Nous avons décidé avec l'équipe d'Espagne et mon staff de ne pas jouer aujourd'hui le premier match de l'ATP Cup ici à Melbourne car j'ai le dos raide", a twitté l'Espagnol, en quête d'un 21e tournoi du Grand Chelem à l'Open d'Australie pour dépasser au record des majeurs Roger Federer, blessé. Mardi l'autre match de l'ATP Cup, réduite de 24 à 12 équipes participantes cette année en raison du coronavirus, oppose la Russie de Daniil Medvedev à l'Argentine de Diego Schwartzman.

