Rafael Nadal a remporté Roland-Garros pour la 12e fois dimanche à Paris. L'Espagnol, numéro 2 mondial, s'est imposé 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 en 3 heures et 1 minute face à l'Autrichien Dominic Thiem, 4e mondial, en finale sur le Court Philippe-Chatrier. L'Espagnol a ainsi enlevé son 18e titre en Grand Chelem.

Nadal, 33 ans, a gagné les douze finales qu'il a disputées sur la terre battue parisienne. En quatorze participations, seuls deux joueurs l'ont fait chuter, Novak Djokovic en 2015 et Robin Soderling en 2009 (il a déclaré forfait avant son troisième tour en 2016).

Nadal avait déjà battu Thiem en finale l'année dernière, s'imposant alors en trois sets (6-4, 6-3, 6-2). L'Autrichien, 25 ans, a cette fois pris un set à Nadal, le second concédé par le Majorquin après une manche prise par David Goffin au 3e tour, mais il n'a pu empecher l'ogre de l'ocre de s'imposer une 12e fois à Paris.

Après avoir perdu le 2e set 7-5, Nadal a en effet infligé un double 6-1 à Thiem pour remporter cette finale 2019 en 3 heures et 1 minute.

Outre ses douze titres à Roland-Garros, Rafael Nadal a remporté deux fois Wimbledon (2008 et 2010), une fois l'Open d'Australie (2009) et trois fois l'US Open (2010, 2013 et 2017). Il disputait sa seconde finale de Grand Chelem de l'année, après celle perdue face au Serbe Novak Djokovic en Australie.