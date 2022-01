Le Majorquin a battu Denis Shapovalov, le tombeur d'Alexander Zverev. Il affrontera en demi-finales le vainqueur du duel entre l'Italien Matteo Berrettini (ATP 7/N.7) et le Français Gael Monfils (ATP 20/N.16).

Rafael Nadal, en quête d'un historique 21e sacre en Grand Chelem, s'est difficilement hissé dans le dernier carré de l'Open d'Australie, mardi à Melbourne. Sur la Rod Laver Arena, l'Espagnol, 5e mondial, et tête de série N.6, a eu besoin de cinq sets (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3) et 4h08 de jeu pour écarter le Canadien Denis Shapovalov, 14e mondial et tête de série N.14, en 8e de finale du premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Le Majorquin, 35 ans, affrontera en demi-finales le vainqueur du duel entre l'Italien Matteo Berrettini (ATP 7/N.7) et le Français Gael Monfils (ATP 20/N.16), opposés en dernière rotation mardi soir sur la Rod Laver Arena. Vainqueur à Melbourne en 2009, Rafael Nadal avait été éliminé en quarts de finale des deux dernières éditions de l'Open d'Australie, respectivement par Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas. Il pourrait profiter des absences de Roger Federer et Novak Djokovic pour décrocher un 21e sacre majeur et ainsi dépasser le Suisse et le Serbe. Nadal reste sur quatre finales perdues aux antipodes (2012, 2014, 2017, 2019).

