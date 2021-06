L'Espagnol a remporté le tournoi sur gazon londonien à deux reprises et avait décroché l'or olympique en simple en 2008 et en double en 2016.

"Ce n'est jamais une décision facile à prendre mais après avoir écouté mon corps et en avoir discuté avec mon équipe, je comprends que c'est la bonne décision", indique sur Twitter le joueur espagnol de 35 ans. Rafael Nadal, 3e mondial, vient de céder son titre à Roland-Garros à Novak Djokovic, qui l'a battu en demi-finales à Paris. Wimbledon, le troisième tournoi du Grand Chelem, aura lieu du 28 juin au 11 juillet. Le tournoi olympique de tennis est prévu du 24 au 30 juillet à Tokyo. Nadal avait remporté Wimbledon en 2008 et 2010 et avait atteint les demi-finales lors de ses deux dernières participations au Grand Chelem londonien (battu par Novak Djokovic en 2018 et Roger Federer en 2019). Wimbledon avait pour rappel été annulé l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus.

Aux Jeux olympiques, le Majorquin a décroché la médaille d'or en simple en 2008 à Pékin et en 2016 en double à Rio de Janeiro, aux côtés de Marc Lopez.

