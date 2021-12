Le joueur espagnol a été testé positif au retour du'n tournoi exhibition à Abou Dhabi. Une mauvaise nouvelle pour l'Espagnol aux 20 grands chelems qui espérait participer à l'Australian Open (même si c'était sans grandes ambitions).

Rafael Nadal a annoncé lundi sur les réseaux sociaux qu'il avait été testé positif au coronavirus. L'Espagnol, 35 ans, 6e mondial, a expliqué avoir été testé lors de son retour au pays après avoir disputé un tournoi exhibition à Abou Dhabi la semaine dernière.

"Je passe des moments désagréables, mais je suis confiant que cela va aller mieux petit à petit", a écrit le Majorquin. "Aujourd'hui, je suis confiné à la maison et j'ai prévenu toutes les personnes qui ont été en contact avec moi" ajoutant que la suite de son calendrier sportif dépendra de l'évolution de la maladie.

Une mauvaise nouvelle pour l'Espagnol qui veut effectuer sa rentrée alors que l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, doit débuter le 17 janvier. Nadal se remet d'un année compliquée en termes de blessures. "L'idée est d'aller en Australie et de faire de mon mieux", avait confié l'Espagnol, qui n'avait plus joué depuis le mois d'août, à l'issue de ses matches dans les Emirats. "Mais si je suis totalement honnête, je ne peux pas le garantir. Je dois discuter avec mon staff. Cela fait plus de quatre mois que je n'ai plus joué un match officiel."

À Abou Dhabi, Nadal s'est incliné à deux reprises contre l'Ecossais Andy Murray puis le Canadien Denis Shapovalov. Nadal compte vingt titres du Grand Chelem à son palmarès tout comme Roger Federer et Novak Djokovic. Le Suisse sera absent à Melbourne après une opération au genou tandis que le Serbe n'a pas encore confirmé sa participation avec le flou qui entoure son statut vaccinal. Seuls les joueurs et joueuses qui sont vaccinés pourront se rendre en Australie.

