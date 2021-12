Il y a un peu plus d'une semaine, il avait été contrôlé positif au coronavirus. Il est arrivé aujourd'hui sur le court de la Rod Laver Arena où se déroule notamment la finale de l'Australian Open.

Rafael Nadal participera bel et bien à l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, qui débute le 17 janvier. L'Espagnol a publié sur les réseaux sociaux une photo de lui sur le terrain de la Rod Laver Arena. "Ne le dites à personne... Je suis là", a écrit Nadal. "Bienvenue Rafael Nadal", a répondu l'organisation de l'Open d'Australie.

Il y a un peu plus d'une semaine, Rafael Nadal, vainqueur à Melbourne en 2009, avait été testé positif au coronavirus après avoir participé au tournoi d'exhibition à Abou Dhabi. Il y avait fait son grand retour après quatre mois d'absence à cause d'une blessure au pied. Sa participation à l'Open d'Australie avait alors été remise en doute.

Novak Djokovic, le N.1 mondial, pourrait lui être absent à Melbourne. Le Serbe n'a jamais dévoilé son statut vaccinal et tous les joueurs qui veulent participer au premier tournoi du Grand Chelem de la saison doivent être vaccinés contre le coronavirus. Roger Federer, qui se remet d'une blessure au genou, sera lui absent.

