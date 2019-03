Nadal s'était blessé au genou droit la veille durant son quart de finale. Il devait affronter Federer pour la 39e fois.

"Je me suis échauffé aujourd'hui et j'ai senti que mon genou n'était pas bien pour me battre au niveau que j'ai besoin pour disputer une demi-finale", a expliqué Nadal.

Federer visera un 101e titre sur le circuit ATP. Il affrontera en finale l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 8) ou le Canadien Milos Raonic (ATP 14).