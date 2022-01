Le Majorquin a battu Denis Shapovalov, le tombeur d'Alexander Zverev. Il affrontera l'Italien Matteo Berrettini (ATP 7/N.7) en demi-finale.

Rafael Nadal, en quête d'un historique 21e sacre en Grand Chelem, s'est difficilement hissé dans le dernier carré de l'Open d'Australie, mardi à Melbourne. Sur la Rod Laver Arena, l'Espagnol, 5e mondial, et tête de série N.6, a eu besoin de cinq sets (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3) et 4h08 de jeu pour écarter le Canadien Denis Shapovalov, 14e mondial et tête de série N.14, en 8e de finale du premier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Le Majorquin, 35 ans, affrontera en demi-finales le vainqueur du duel entre l'Italien Matteo Berrettini (ATP 7/N.7) et le Français Gael Monfils (ATP 20/N.16), opposés en dernière rotation mardi soir sur la Rod Laver Arena. Vainqueur à Melbourne en 2009, Rafael Nadal avait été éliminé en quarts de finale des deux dernières éditions de l'Open d'Australie, respectivement par Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas. Il pourrait profiter des absences de Roger Federer et Novak Djokovic pour décrocher un 21e sacre majeur et ainsi dépasser le Suisse et le Serbe. Nadal reste sur quatre finales perdues aux antipodes (2012, 2014, 2017, 2019).

"Je ne sais pas comment j'ai gagné. J'étais détruit et j'ai eu de la chance au début du cinquième set", a avoué l'Espagnol de 35 ans, lauréat à Melbourne en 2009. "J'ai eu mes chances au début du troisième set mais j'ai commencé à sentir la fatigue et lui m'a poussé dans mes retranchements", a expliqué l'Espagnol, estimant "incroyable d'être en demies".

"Il y a deux mois, je ne savais même pas si je serais simplement capable de revenir sur le circuit", a-t-il affirmé en référence à la blessure au pied gauche qui l'a contraint à mettre un terme à sa saison 2021 début août, puis du covid exténuant qu'il a contracté en décembre.

Berrettini est venu difficilement à bout de Monfils © belga

C'est Matteo Berrettini qui affrontera Rafael Nadal en demi-finales de l'Open d'Australie. L'Italien, 7e mondial et tête de série N.7, est sorti vainqueur de son quart de finale face au Français Gaël Monfils (ATP 20), s'imposant en cinq sets 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 et 3h49 de jeu face au Parisien de 35 ans, qui n'avait jusque-là pas perdu le moindre set, dans la dernière rencontre de la Night session mardi soir sur la Rod Laver Arena.

Le Romain de 25 ans va jouer sa première demi-finale donw under. En 2021, il avait dû renoncer avant son huitième de finale à Melbourne Park en raison d'une blessure aux abdominaux.

Depuis lors, il a atteint les quarts à Roland-Garros et à l'US Open et a surtout échoué à Wimbledon pour sa première finale en Grand Chelem.

Rafael Nadal, en quête d'un historique 21e sacre en Grand Chelem, s'est difficilement hissé dans le dernier carré de l'Open d'Australie, mardi à Melbourne. Sur la Rod Laver Arena, l'Espagnol, 5e mondial, et tête de série N.6, a eu besoin de cinq sets (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3) et 4h08 de jeu pour écarter le Canadien Denis Shapovalov, 14e mondial et tête de série N.14, en 8e de finale du premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Le Majorquin, 35 ans, affrontera en demi-finales le vainqueur du duel entre l'Italien Matteo Berrettini (ATP 7/N.7) et le Français Gael Monfils (ATP 20/N.16), opposés en dernière rotation mardi soir sur la Rod Laver Arena. Vainqueur à Melbourne en 2009, Rafael Nadal avait été éliminé en quarts de finale des deux dernières éditions de l'Open d'Australie, respectivement par Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas. Il pourrait profiter des absences de Roger Federer et Novak Djokovic pour décrocher un 21e sacre majeur et ainsi dépasser le Suisse et le Serbe. Nadal reste sur quatre finales perdues aux antipodes (2012, 2014, 2017, 2019)."Je ne sais pas comment j'ai gagné. J'étais détruit et j'ai eu de la chance au début du cinquième set", a avoué l'Espagnol de 35 ans, lauréat à Melbourne en 2009. "J'ai eu mes chances au début du troisième set mais j'ai commencé à sentir la fatigue et lui m'a poussé dans mes retranchements", a expliqué l'Espagnol, estimant "incroyable d'être en demies". "Il y a deux mois, je ne savais même pas si je serais simplement capable de revenir sur le circuit", a-t-il affirmé en référence à la blessure au pied gauche qui l'a contraint à mettre un terme à sa saison 2021 début août, puis du covid exténuant qu'il a contracté en décembre. C'est Matteo Berrettini qui affrontera Rafael Nadal en demi-finales de l'Open d'Australie. L'Italien, 7e mondial et tête de série N.7, est sorti vainqueur de son quart de finale face au Français Gaël Monfils (ATP 20), s'imposant en cinq sets 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 et 3h49 de jeu face au Parisien de 35 ans, qui n'avait jusque-là pas perdu le moindre set, dans la dernière rencontre de la Night session mardi soir sur la Rod Laver Arena. Le Romain de 25 ans va jouer sa première demi-finale donw under. En 2021, il avait dû renoncer avant son huitième de finale à Melbourne Park en raison d'une blessure aux abdominaux. Depuis lors, il a atteint les quarts à Roland-Garros et à l'US Open et a surtout échoué à Wimbledon pour sa première finale en Grand Chelem.