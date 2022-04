Absent depuis sa finale perdue à Indian Wells le 20 mars, Rafael Nadal a annoncé son retour à la compétition au tournoi de Madrid la semaine prochaine.

L'Espagnol, 35 ans, 4e joueur du monde, s'était incliné contre l'Américain Taylor Fritz en finale où il avait contracté une blessure aux côtes le forçant à rester au repos entre 4 à 6 semaines. Le Majorquin avait repris l'entraînement le 18 avril. "Même si je suis un peu juste en terme de préparation et que ce sera difficile, j'ai vraiment envie de jouer et de jouer à domicile car les occasions sont rares", a expliqué Rafael Nadal sur les réseaux sociaux mardi. "Je vais donc essayer de le faire de la meilleure façon possible. Rendez-vous à Madrid." Le tournoi ATP Masters 1000 de Madrid, sur terre battue et doté de 6.744.165 euros, débute le 1er mai à trois semaines de Roland-Garros, deuxième épreuve du Grand Chelem de l'année. Nadal a remporté l'épreuve madrilène à cinq reprises, en 2015 (en salle), 2010, 2013, 2014 et 2017.

