Chaque jour nous ferons le point sur les qualifiés et les éliminés dans les tableaux masculin et féminin du prestigieux tournoi londonien. Et bien sûr, il y aura un récapitulatif des performances belges de la journée.

LES BELGES

Flipkens a disputé le dernier match de sa carrière en simple

Kirsten Flipkens a été éliminée au deuxième tour du simple dames des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, jeudi sur le gazon de Wimbledon. La Campinoise de 36 ans, 190e mondiale, a été battue par l'ancienne N.1 mondiale Simona Halep. La Roumaine, 18e mondiale et tête de série N.16, qui s'est imposée à Wimbledon en 2019, a émergé en deux sets 7-5 et 6-4 après 1h23 de jeu.

Flipkens a pourtant eu des occasions. Elle a mené 2-5 dans le premier set et 1-4 dans le second avant de céder à chaque fois en fin de manche. "Flipper" disputait à Wimbledon, où elle a atteint en 2013 les demi-finales, son dernier tournoi en simple de sa carrière.

Flipkens était forcément très émue à la fin de son match contre Simona Halep. © iStock

Elle est toujours en lice en double où elle occupe la 62e place mondiale. Associée à sa partenaire habituelle, l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, elle sera opposée au 2e tour au duo composé de la Hongroise Dalma Galfi et de l'Ukrainienne Dayana Yastremska, ou de la Suissesse Belinda Bencic et de l'Australienne Storm Sanders.

Elise Mertens, la miraculée

Après avoir sauvé deux balles de match mercredi, Elise Mertens (N.24) a réussi à se qualifier jeudi pour le 3e tour des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, troisième levée du Grand Chelem de l'année sur le gazon de Wimbledon.

La numéro 1 belge, 26 ans, 31e mondiale, s'est imposée face à la Hongroise Panna Udvardy, 23 ans, 100e au classement WTA, en trois manches: 3-6, 7-6 (7/5) et 7-5 en 3h15 de match. Le match avait été interrompu par l'obscurité mercredi soir alors que les deux joueuses étaient à un set partout.

Udvardy avait gagné le premier 3-6, Mertens le deuxième 7-6 (7/5) non sans avoir sauvé deux balles de match à 5-6, après 1h52 minutes de jeu. Jeudi, Mertens a breakée son adversaire dès le premier jeu, mais celle-ci est revenue à 4-4. Rien que le 9e jeu, remporté par Udvardy qui a sauvé 9 balles de break, a duré 17 minutes. La Belge a fini par l'emporter en s'adjugeant les deux derniers jeux.

Elise Mertens était forcément heureuse après avoir été capable de renverser la situation contre Udvardy. © iStock

Elise Mertens jouera au troisième tour face à l'Allemande Angélique Kerber (N.15), 34 ans, 19e mondiale, victorieuse de son côté de la Polonaise Magda Linette (WTA 65), 30 ans, 6-3, 6-3. Mertens a remporté sa seule confrontation sur le circuit WTA face à l'Allemande en demi-finales à Doha (dur) en 2019 sur la route de son titre au Qatar.

La Belge, pour sa 5e participation à Wimbledon, tentera de rejoindre le 4e tour, comme en 2019, son meilleur résultat jusqu'ici. Jeudi, Elise Mertens est au programme également en double. Associée à la Chinoise Shuai Zhang, 4e mondiale en double, 33 ans, et tête de série N.1, Elise Mertens, numéro 1 mondiale en double, jouera contre Greet Minnen (WTA 50 double) qui fait la paire avec la Hongroise Anna Bondar (WTA 72 double), 25 ans.

Greet Minnen n'a pas pu confirmé son exploit contre Muguruza

Après son exploit du premier tour, Greet Minnen n'a pu poursuivre son aventure à Londres et a été éliminée au deuxième tour des Internationaux de Grande-Bretagne jeudi sur le gazon de Wimbledon.

La Limourgeoise, 24 ans, 88e mondiale, a été battue en deux sets par la jeune Chinoise de 19 ans, Qinwen Zheng, 52e au classement WTA, 6-4, 6-1 au bout 1 heure et 15 minutes de jeu. Mercredi, Greet Minnen avait créé la surprise en écartant au premier tour l'Espagnole Garbine Muguruza, 28 ans, 10e mondiale, tête de série N.9, lauréate en 2017 et finaliste en 2015, en deux manches: 6-4, 6-0. Greet Minnen avait été sortie au premier tour l'an dernier pour son premier Wimbledon.

Jeudi, elle est au programme également en double. Associée à la Hongroise Anna Bondar (WTA 72 double), 25 ans, Greet Minnen, 50e mondiale en double, sera opposée au premier tour à Elise Mertens, numéro 1 mondiale, 26 ans, qui fait la paire avec la Chinoise Shuai Zhang (WTA 4), 33 ans, pour former la tête de série N.1.

DANS LE TABLEAU MASCULIN

Nadal passe au troisième tour en cédant un set

Rafael Nadal a rejoint le troisième tour du tournoi de Wimbledon, jeudi soir. Le 4e joueur mondial, 2e tête de série sur la gazon londonien, a battu au 2e tour le Lituanien Ricardas Berankis (ATP 106) en quatre manches 6-4, 6-4, 4-6 et 6-3 après 3h02 de jeu.

Rafael Nadal continue d'avancer dans le tournoi. © iStock

Nadal, qui compte 22 titres du Grand Chelem après ses succès cette année en Australie et à Roland-Garros, rencontrera pour une place en huitièmes de finale l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 54) qui a battu de son côté le Français Hugo Gaston 7-6 (7/4), 6-4, 6-4.

Stefanos Tsitsipas (ATP 5) s'est qualifié jeudi pour le troisième tour de Wimbledon, le troisième tournoi du Grand Chelem de la saison.

Au deuxième tour, le Grec s'est montré plus fort que l'Australien Jordan Thompson (ATP 76) avec 6-2, 6-3, 7-5. Au troisième tour, Tsitsipas retrouvera un autre Australien Nick Kyrgios (ATP 40), qui a battu le Serbe Filip Krajinovic (ATP 31) 6-2, 6-3, 6-1.

Tsitsipas avait échoué trois fois au premier tour à Wimbledon, lors de ses quatre précédentes participations. En 2018, il a atteint le quatrième tour. Fera-t-il mieux que ce dernier résultat cette année ?

Stefanos Tsitsipas peut-il faire mieux qu'un quatrième tour à Wimbledon, son meilleur résultat dans le tournoi ? © iStock

Bautista Agut, nouvelle victime du Covid

Roberto Bautista Agut a annoncé avoir été testé positif au coronavirus et pris la décision de se retirer de Wimbledon.

"J'ai informé Wimbledon de mon retrait", a expliqué l'Espagnol, 34 ans, 19e joueur du monde, jeudi sur les réseaux sociaux. "J'a été testé positif au Covid-19. Heureusement, les symptômes ne sont pas très graves, mais je crois que c'est la meilleure décision."

Finaliste à Majorque avant de venir à Londres pour cette 3e levée du Grand Chelem de l'année, Roberto Bautista Agut, demi-finaliste en 2019 à Wimbledon, s'était qualifié pour le 2e tour où il devait affronter le Colombien Daniel Elahi Galan, 26 ans, 109e mondial, qui passe donc au troisième tour.

DANS LE TABLEAU FEMININ

37e victoire de rang pour Iga Swiatek

Iga Swiatek a porté sa série victorieuse à 37 rencontres jeudi à Wimbledon. La Polonaise, N.1 mondiale, s'est qualifiée pour le 3e tour. Elle a toutefois dû batailler 2h04 et trois manches 6-4, 4-6 et 6-3 avant d'écarter la lucky loser néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 138).

Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, garde une détermination sans faille pour enchaîner les victoires. © iStock

Swiatek rencontrera Alizé Cornet (WTA 37) pour une place en huitièmes de finale. La Française a éliminé de son côté 6-3 et 6-3 l'Américaine Claire Liu (WTA 75). La tête de série N.1 n'a plus perdu depuis le 2e tour du tournoi de Dubaï. Elle a depuis aligné les titres à Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome et Roland-Garros. Swiatek dispute à 21 ans son 3e Wimbledon. Après avoir été battue au premier tour en 2019, la double lauréate de Roland-Garros avait atteint les huitièmes de finale l'an dernier.

Pliskova sortie par une joueuse participant grâce à une wild card

La Britannique Katie Boulter, 118e mondiale et qui bénéficie d'une invitation, a créé l'exploit sur le Centre Court de Wimbledon jeudi après-midi. Elle a éliminé au 2e tour du simple dames des Internationaux de Grande-Bretagne, la Tchèque Karolina Pliskova, 7e mondiale, 6e tête de série sur le gazon londonien, et finaliste l'an dernier. Elle s'est imposée en trois sets: 3-6, 7-6 (7/4), 6-4. Le match a duré 1h57.

Boulter, N.3 en Grande-Bretagne, disputera à 25 ans pour la première de sa carrière le 3e tour d'un Grand Chelem. Elle avait déjà battu Pliskova au 2e tour du WTA 500 d'Eastbourne la semaine dernière.

Karolina Pliskova doit déjà plier ses bagages à Londres. © iStock

Kirsten Flipkens a été éliminée au deuxième tour du simple dames des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, jeudi sur le gazon de Wimbledon. La Campinoise de 36 ans, 190e mondiale, a été battue par l'ancienne N.1 mondiale Simona Halep. La Roumaine, 18e mondiale et tête de série N.16, qui s'est imposée à Wimbledon en 2019, a émergé en deux sets 7-5 et 6-4 après 1h23 de jeu. Flipkens a pourtant eu des occasions. Elle a mené 2-5 dans le premier set et 1-4 dans le second avant de céder à chaque fois en fin de manche. "Flipper" disputait à Wimbledon, où elle a atteint en 2013 les demi-finales, son dernier tournoi en simple de sa carrière.Elle est toujours en lice en double où elle occupe la 62e place mondiale. Associée à sa partenaire habituelle, l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, elle sera opposée au 2e tour au duo composé de la Hongroise Dalma Galfi et de l'Ukrainienne Dayana Yastremska, ou de la Suissesse Belinda Bencic et de l'Australienne Storm Sanders. Après avoir sauvé deux balles de match mercredi, Elise Mertens (N.24) a réussi à se qualifier jeudi pour le 3e tour des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, troisième levée du Grand Chelem de l'année sur le gazon de Wimbledon. La numéro 1 belge, 26 ans, 31e mondiale, s'est imposée face à la Hongroise Panna Udvardy, 23 ans, 100e au classement WTA, en trois manches: 3-6, 7-6 (7/5) et 7-5 en 3h15 de match. Le match avait été interrompu par l'obscurité mercredi soir alors que les deux joueuses étaient à un set partout. Udvardy avait gagné le premier 3-6, Mertens le deuxième 7-6 (7/5) non sans avoir sauvé deux balles de match à 5-6, après 1h52 minutes de jeu. Jeudi, Mertens a breakée son adversaire dès le premier jeu, mais celle-ci est revenue à 4-4. Rien que le 9e jeu, remporté par Udvardy qui a sauvé 9 balles de break, a duré 17 minutes. La Belge a fini par l'emporter en s'adjugeant les deux derniers jeux. Elise Mertens jouera au troisième tour face à l'Allemande Angélique Kerber (N.15), 34 ans, 19e mondiale, victorieuse de son côté de la Polonaise Magda Linette (WTA 65), 30 ans, 6-3, 6-3. Mertens a remporté sa seule confrontation sur le circuit WTA face à l'Allemande en demi-finales à Doha (dur) en 2019 sur la route de son titre au Qatar. La Belge, pour sa 5e participation à Wimbledon, tentera de rejoindre le 4e tour, comme en 2019, son meilleur résultat jusqu'ici. Jeudi, Elise Mertens est au programme également en double. Associée à la Chinoise Shuai Zhang, 4e mondiale en double, 33 ans, et tête de série N.1, Elise Mertens, numéro 1 mondiale en double, jouera contre Greet Minnen (WTA 50 double) qui fait la paire avec la Hongroise Anna Bondar (WTA 72 double), 25 ans. Après son exploit du premier tour, Greet Minnen n'a pu poursuivre son aventure à Londres et a été éliminée au deuxième tour des Internationaux de Grande-Bretagne jeudi sur le gazon de Wimbledon. La Limourgeoise, 24 ans, 88e mondiale, a été battue en deux sets par la jeune Chinoise de 19 ans, Qinwen Zheng, 52e au classement WTA, 6-4, 6-1 au bout 1 heure et 15 minutes de jeu. Mercredi, Greet Minnen avait créé la surprise en écartant au premier tour l'Espagnole Garbine Muguruza, 28 ans, 10e mondiale, tête de série N.9, lauréate en 2017 et finaliste en 2015, en deux manches: 6-4, 6-0. Greet Minnen avait été sortie au premier tour l'an dernier pour son premier Wimbledon. Jeudi, elle est au programme également en double. Associée à la Hongroise Anna Bondar (WTA 72 double), 25 ans, Greet Minnen, 50e mondiale en double, sera opposée au premier tour à Elise Mertens, numéro 1 mondiale, 26 ans, qui fait la paire avec la Chinoise Shuai Zhang (WTA 4), 33 ans, pour former la tête de série N.1.Rafael Nadal a rejoint le troisième tour du tournoi de Wimbledon, jeudi soir. Le 4e joueur mondial, 2e tête de série sur la gazon londonien, a battu au 2e tour le Lituanien Ricardas Berankis (ATP 106) en quatre manches 6-4, 6-4, 4-6 et 6-3 après 3h02 de jeu. Nadal, qui compte 22 titres du Grand Chelem après ses succès cette année en Australie et à Roland-Garros, rencontrera pour une place en huitièmes de finale l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 54) qui a battu de son côté le Français Hugo Gaston 7-6 (7/4), 6-4, 6-4. Stefanos Tsitsipas (ATP 5) s'est qualifié jeudi pour le troisième tour de Wimbledon, le troisième tournoi du Grand Chelem de la saison.Au deuxième tour, le Grec s'est montré plus fort que l'Australien Jordan Thompson (ATP 76) avec 6-2, 6-3, 7-5. Au troisième tour, Tsitsipas retrouvera un autre Australien Nick Kyrgios (ATP 40), qui a battu le Serbe Filip Krajinovic (ATP 31) 6-2, 6-3, 6-1. Tsitsipas avait échoué trois fois au premier tour à Wimbledon, lors de ses quatre précédentes participations. En 2018, il a atteint le quatrième tour. Fera-t-il mieux que ce dernier résultat cette année ?Roberto Bautista Agut a annoncé avoir été testé positif au coronavirus et pris la décision de se retirer de Wimbledon. "J'ai informé Wimbledon de mon retrait", a expliqué l'Espagnol, 34 ans, 19e joueur du monde, jeudi sur les réseaux sociaux. "J'a été testé positif au Covid-19. Heureusement, les symptômes ne sont pas très graves, mais je crois que c'est la meilleure décision." Finaliste à Majorque avant de venir à Londres pour cette 3e levée du Grand Chelem de l'année, Roberto Bautista Agut, demi-finaliste en 2019 à Wimbledon, s'était qualifié pour le 2e tour où il devait affronter le Colombien Daniel Elahi Galan, 26 ans, 109e mondial, qui passe donc au troisième tour. Iga Swiatek a porté sa série victorieuse à 37 rencontres jeudi à Wimbledon. La Polonaise, N.1 mondiale, s'est qualifiée pour le 3e tour. Elle a toutefois dû batailler 2h04 et trois manches 6-4, 4-6 et 6-3 avant d'écarter la lucky loser néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 138). Swiatek rencontrera Alizé Cornet (WTA 37) pour une place en huitièmes de finale. La Française a éliminé de son côté 6-3 et 6-3 l'Américaine Claire Liu (WTA 75). La tête de série N.1 n'a plus perdu depuis le 2e tour du tournoi de Dubaï. Elle a depuis aligné les titres à Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome et Roland-Garros. Swiatek dispute à 21 ans son 3e Wimbledon. Après avoir été battue au premier tour en 2019, la double lauréate de Roland-Garros avait atteint les huitièmes de finale l'an dernier. La Britannique Katie Boulter, 118e mondiale et qui bénéficie d'une invitation, a créé l'exploit sur le Centre Court de Wimbledon jeudi après-midi. Elle a éliminé au 2e tour du simple dames des Internationaux de Grande-Bretagne, la Tchèque Karolina Pliskova, 7e mondiale, 6e tête de série sur le gazon londonien, et finaliste l'an dernier. Elle s'est imposée en trois sets: 3-6, 7-6 (7/4), 6-4. Le match a duré 1h57. Boulter, N.3 en Grande-Bretagne, disputera à 25 ans pour la première de sa carrière le 3e tour d'un Grand Chelem. Elle avait déjà battu Pliskova au 2e tour du WTA 500 d'Eastbourne la semaine dernière.