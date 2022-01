Il a remporté l'épreuve du double au Victoria Open associé au Français Stéphane Houdet.

Pour son retour à la compétition après ses ennuis cardiaques au Jeux Paralympiques de Tokyo en septembre dernier, Joachim Gérard est remonté sur les courts et a remporté l'épreuve du double au Victoria Open de tennis en fauteuil roulant mardi à Melbourne.

Associé en effet au Français Stéphane Houdet, Joachim Gérard (N.1) a battu en finale la deuxième paire tête de série du tournoi composée de l'Argentin Gustavo Fernandez et l'Espagnol Martin De la Puente, sur un score de 6-3, 4-6 et 12/10 au super jeu décisif. "Premier titre 2022 en double au Victorian Wheelchair Open ! Ça fait du bien et augure de bonnes choses pour la suite", a posté Joachim Gérard sur les réseaux sociaux.

Le Brabançon Wallon, 33 ans, avait été victime d'un arrêt cardiaque aux Jeux Paralympiques de Tokyo et avait été hospitalisé d'urgence. De retour en Belgique plus de deux semaines plus tard, il avait du se faire apposer un défibrillateur interne. En simple par contre à Melbourne, Joachim Gérard, 5e mondial, avait été battu au premier tour par son partenaire de double, Stéphane Houdet, 6e joueur du monde, et a poursuivi ensuite dans un tournoi de consolation avec des succès contre l'Espagnol Daniel Caverzaschi (ITF 11) 6-3, 7-6 (8/6) et l'Australien Martin Dunn (ITF 81) 6-0, 6-0.

De son côté Jef Vandorpe, 20 ans, 15e mondial, avait réussi à passer le premier tour en écartant l'Australien Matthew Leggett (ITF 351) 6-0, 6-1, avant de s'incliner aussi contre Houdet en demi-finales 6-0, 6-4. Le prochain rendez-vous pour Joachim Gérard est fixé au Melbourne Wheelchair Open du 15 au 19 janvier, dernier tournoi de préparation avant l'Open d'Australie en fauteuil roulant du 23 au 27 janvier.

