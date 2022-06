Chaque jour nous ferons le point sur les qualifiés et les éliminés dans les tableaux masculin et féminin du prestigieux tournoi londonien.

DANS LE TABLEAU MASCULIN

Novak Djokovic s'est qualifié pour le deuxième tour de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, sur le court central de l'All England Club lundi à Londres.

Sextuple lauréat sur le gazon londonien, Djokovic, N.3 mondial et tête de série N.1, a eu besoin de quatre sets - 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 - pour se défaire du Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 81e mondial. La rencontre a duré 2 heures et 29 minutes.

Au deuxième tour, Djokovic, qui en profite pour remporter son 80e match à Wimbledon, affrontera l'Australien Thanasi Kokkinakis (ATP 79) ou le Polonais Kamil Majchrzak (ATP 91).

Hurkacz, premier membre du top 10 à prendre la porte

Le Polonais Hubert Hurkacz, tête de série N.7, a été éliminé au premier tour à Wimbledon, lundi lors de la première journée de cette troisième levée du Grand Chelem de la saison. Le Polonais de 25 ans, demi-finaliste en 2021 et vainqueur à Halle il y a une semaine, s'est incliné en cinq sets 7-6 (4), 6-4, 5-7, 2-6, 7-6 (10/8) devant l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 37).

Mené 6-7 (4), 4-6, 5-5 après avoir sauvé trois balles de match, Hurkacz, 10e mondial, s'est repris après l'interruption de la rencontre à cause de la pluie, remportant les troisième et quatrième manches. Dans le cinquième set, Davidovich Fokina s'est finalement imposé lors du super jeu décisif (10/8). Davidovich Fokina, battu l'an dernier au premier tour pour sa première à Londres, est surtout un spécialiste de la terre battue. Il a notamment disputé la finale à Monte-Carlo cette saison, battu par Stefanos Tsitsipas. Au deuxième tour, l'Espagnol affrontera l'Argentin Federico Coria (ATP 67) ou le Tchèque Jiri Vesely (ATP 68).

Casper Ruud a digéré le passage entre terre battue et gazon, même si son premier adversaire n'était pas non un spécialiste de cette dernière surface. © iStock

Le finaliste de Roland-Garros passe en trois sets

Casper Ruud, 6e mondial et tête de série N.3, a lui connu moins de souci face à l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 39) avec une victoire en trois sets 7-6 (1), 7-6 (9), 6-2 Le Norvégien, finaliste de Roland-Garros début juin, se qualifie pour la première fois de sa carrière pour le deuxième tour à Wimbledon. Il y affrontera l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 77) ou le Français Ugo Humbert (ATP 112).

DANS LE TABLEAU FEMININ

Devenue deuxième mondiale à la nouvelle parution du classement WTA, Ons Jabeur a très facilement passé le cap du premier tour de Wimbledon, lundi à Londres. La Tunisienne s'est imposée 6-1, 6-3 en 53 minutes de jeu à peine contre la Suédoise Mirjam Bjorklund, 125e mondiale et issue des qualifications.

Jabeur, qui a remporté le tournoi de Berlin il y a une semaine, s'érige comme l'une des plus sérieuses candidates au titre sur le gazon des "Championships".

Éliminée dès son entrée en lice à Roland-Garros fin mai, elle aura à coeur de s'illustrer au All England Club, elle qui avait été battue en quarts de finale la saison dernière. Jabeur défiera au 2e tour la Canadienne Rebecca Marino (WTA 104) ou la qualifiée polonaise Katarzyna Kawa (WTA 132).

En ne restant que 53 minutes sur le court, Ons Jabeur n'a pas trop endommagé le gazon londonien. © iStock

Novak Djokovic s'est qualifié pour le deuxième tour de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, sur le court central de l'All England Club lundi à Londres. Sextuple lauréat sur le gazon londonien, Djokovic, N.3 mondial et tête de série N.1, a eu besoin de quatre sets - 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 - pour se défaire du Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 81e mondial. La rencontre a duré 2 heures et 29 minutes. Au deuxième tour, Djokovic, qui en profite pour remporter son 80e match à Wimbledon, affrontera l'Australien Thanasi Kokkinakis (ATP 79) ou le Polonais Kamil Majchrzak (ATP 91). Le Polonais Hubert Hurkacz, tête de série N.7, a été éliminé au premier tour à Wimbledon, lundi lors de la première journée de cette troisième levée du Grand Chelem de la saison. Le Polonais de 25 ans, demi-finaliste en 2021 et vainqueur à Halle il y a une semaine, s'est incliné en cinq sets 7-6 (4), 6-4, 5-7, 2-6, 7-6 (10/8) devant l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 37). Mené 6-7 (4), 4-6, 5-5 après avoir sauvé trois balles de match, Hurkacz, 10e mondial, s'est repris après l'interruption de la rencontre à cause de la pluie, remportant les troisième et quatrième manches. Dans le cinquième set, Davidovich Fokina s'est finalement imposé lors du super jeu décisif (10/8). Davidovich Fokina, battu l'an dernier au premier tour pour sa première à Londres, est surtout un spécialiste de la terre battue. Il a notamment disputé la finale à Monte-Carlo cette saison, battu par Stefanos Tsitsipas. Au deuxième tour, l'Espagnol affrontera l'Argentin Federico Coria (ATP 67) ou le Tchèque Jiri Vesely (ATP 68).Casper Ruud, 6e mondial et tête de série N.3, a lui connu moins de souci face à l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 39) avec une victoire en trois sets 7-6 (1), 7-6 (9), 6-2 Le Norvégien, finaliste de Roland-Garros début juin, se qualifie pour la première fois de sa carrière pour le deuxième tour à Wimbledon. Il y affrontera l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 77) ou le Français Ugo Humbert (ATP 112). Devenue deuxième mondiale à la nouvelle parution du classement WTA, Ons Jabeur a très facilement passé le cap du premier tour de Wimbledon, lundi à Londres. La Tunisienne s'est imposée 6-1, 6-3 en 53 minutes de jeu à peine contre la Suédoise Mirjam Bjorklund, 125e mondiale et issue des qualifications. Jabeur, qui a remporté le tournoi de Berlin il y a une semaine, s'érige comme l'une des plus sérieuses candidates au titre sur le gazon des "Championships". Éliminée dès son entrée en lice à Roland-Garros fin mai, elle aura à coeur de s'illustrer au All England Club, elle qui avait été battue en quarts de finale la saison dernière. Jabeur défiera au 2e tour la Canadienne Rebecca Marino (WTA 104) ou la qualifiée polonaise Katarzyna Kawa (WTA 132).