Natela Dzalamidze, 43e joueuse mondiale en double, est devenue géorgienne, alors que des joueurs et joueuses de premier plan comme Daniil Medvedev et Aryna Sabalenka ne pourront pas participer au tournoi londonien.

La Russe Natela Dzalamidze, classée 43e joueuse mondiale en double par la WTA, a changé de nationalité pour pouvoir participer au tournoi de Wimbledon, rapporte dimanche le quotidien britannique The Times.

Le journal précise que la joueuse de 29 ans, désormais géorgienne, participera au tournoi, associée à la Serbe Aleksandra Krunic. En réaction à l'invasion militaire russe de l'Ukraine, les organisateurs de la levée londonienne du Grand Chelem ont décidé en avril dernier d'exclure de l'édition 2022 du tournoi les joueurs et joueuses russes et bélarusses.

Cité par le Times, un porte-parole du All England Club, qui organise Wimbledon, souligne que la direction du tournoi est dans l'incapacité de réagir au changement de nationalité de Dzalamidze. "La nationalité d'un joueur, défini par le drapeau sous lequel il participe à des événements professionnels, est un processus reconnu qui est régi par les circuits (l'ATP pour le tennis masculin, la WTA pour le tennis féminin, NDLR) et par la Fédération internationale de tennis", dit-il. Wimbledon débute le 27 juin. P

lusieurs joueurs de premier plan, dont le numéro un mondial, le Russe Daniil Medvedev, et la 6e monidale la Bélarusse Aryna Sabalenka, en sont exclus.

La Russe Natela Dzalamidze, classée 43e joueuse mondiale en double par la WTA, a changé de nationalité pour pouvoir participer au tournoi de Wimbledon, rapporte dimanche le quotidien britannique The Times. Le journal précise que la joueuse de 29 ans, désormais géorgienne, participera au tournoi, associée à la Serbe Aleksandra Krunic. En réaction à l'invasion militaire russe de l'Ukraine, les organisateurs de la levée londonienne du Grand Chelem ont décidé en avril dernier d'exclure de l'édition 2022 du tournoi les joueurs et joueuses russes et bélarusses. Cité par le Times, un porte-parole du All England Club, qui organise Wimbledon, souligne que la direction du tournoi est dans l'incapacité de réagir au changement de nationalité de Dzalamidze. "La nationalité d'un joueur, défini par le drapeau sous lequel il participe à des événements professionnels, est un processus reconnu qui est régi par les circuits (l'ATP pour le tennis masculin, la WTA pour le tennis féminin, NDLR) et par la Fédération internationale de tennis", dit-il. Wimbledon débute le 27 juin. Plusieurs joueurs de premier plan, dont le numéro un mondial, le Russe Daniil Medvedev, et la 6e monidale la Bélarusse Aryna Sabalenka, en sont exclus.