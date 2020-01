C'est fini pour Serena Williams et Caroline Wozniacki ! L'Américaine, en quête d'un 24e titre du Grand Chelem, et la Danoise qui jouait le dernier tournoi de sa carrière, ont été éliminées vendredi dès le 3e tour de l'Open d'Australie.

Le tenant du titre Novak Djokovic a été impérial, surtout au service, pour éliminer un deuxième Japonais d'affilée, Yoshihito Nishioka (71e). Il n'a pas perdu le moindre point sur sa mise en jeu aux deux premiers sets.

"C'est une de mes meilleures performances au service, a-t-il confirmé. C'est grâce à Goran (Ivanisevic, qu'il a récemment pris dans son staff), j'ai pensé à lui pendant la rencontre".

Cette 5e journée à Melbourne met également à l'honneur dans la Rod Laver Arena la tenante du titre Naomi Osaka, dont le choc avec Coco Gauff est très attendu, et pour finir en soirée Roger Federer, contre l'Australien John Millman qui l'avait battu en 8es de finale de l'US Open 2018.

L'une est partie en colère "pour travailler", l'autre a tiré sa révérence avec le sourire à un circuit professionnel qui lui a "tout apporté".

A 38 ans, Serena Williams (9e mondiale) estime avoir commis une faute professionnelle en se laissant battre par la Chinoise Qiang Wang (29e), qu'elle avait balayée il y a quatre mois en 44 minutes en quarts de finale de l'US Open.

- Sûre de gagner -

"Elle n'a pas joué de la même façon aujourd'hui (...) Elle a bien servi et je n'ai pas retourné comme Serena. Mais, honnêtement, si on ne veut pas se mentir, tout est pour moi. J'ai perdu le match", a constaté Williams. En 2 h 41 min. de match, elle a commis 56 fautes directes, contre 20 à Wang.

"J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je n'ai pas fait autant de mauvais coups à New York, ni même en général depuis très longtemps. J'ai fait trop de fautes pour une athlète professionnelle", a-t-elle affirmé.

Le gain de la 2e manche, au cours de laquelle elle a sauvé deux balles de break, lui avait pourtant rendu une certaine confiance.

"J'étais optimiste, je pensais gagner le match. Je me suis dit +okay, maintenant il faut en terminer. Je ne pensais vraiment pas que je perdrais cette rencontre."

Finalement, après les quatre finales jouées depuis son dernier titre majeur en 2017 à Melbourne, ce n'est encore pas cette fois qu'elle égalera le record de 24 titres du Grand Chelem détenu par Margaret Court.

- Wozniacki en pleurs -

La cadette des soeurs Williams n'avait plus été éliminée si tôt à Melbourne depuis 2006, elle qui y détient 7 titres depuis 2003. Elle n'avait pas joué le tournoi en 2011 ni en 2018.

Son plus mauvais résultat en Grand Chelem remontait à son élimination au 3e tour du dernier Roland-Garros.

Une demi-heure plus tôt, sa grand amie du circuit Wozniacki (36e) avait perdu sa rencontre avec la Tunisienne Ons Jabeur (78e). Une page s'est tournée pour celle qui avait annoncé le 6 décembre que ce tournoi australien, où elle a remporté son seul titre du Grand Chelem en 2018, serait le dernier.

"Ce que j'ai réussi sur les courts a été incroyable (...) Le soutien de mon père qui m'a coaché toutes ces années... Voilà, ce sont des souvenirs qui ne me quitteront jamais. Je pleure, mais je suis heureuse", a-t-elle déclaré avant de quitter la Margaret Court Arena pour la dernière fois, à seulement 29 ans.

La toute première qualifiée pour les 8es de finale a été Ashleigh Barty, N.1 mondiale, qui a écarté la Kazakhe Elena Rybakina (26e).

"C'est certainement mon meilleur match de l'été (australien)", a estimé l'Australienne âgée de 23 ans qui, depuis début janvier, a perdu au premier tour à Brisbane avant de remporter le titre à Adelaide.

Dans le tableau masculin, le premier qualifié pour les 8es a été l'Argentin Diego Schwartzman (14e) qui a battu le Serbe Dusan Lajovic (27e).

